Cómo continúa la salud de Daddy Yankee y su hija

Daddy Yankee habló sobre su estado de salud y cómo sigue su hija, quien padece la misma enfermedad.

“Tengo prediabetes. Estoy luchando con todo esto dentro de mi cuerpo. Una dieta rigurosa y muchas cosas desconocidas”, informó Daddy Yankee hace algunas semanas y sorprendió a sus fans tras tener que ser ingresado de urgencia en un hospital de Colombia y cancelar un show en Cali.

“Yo desconocía lo que era el azúcar hasta que me noqueó. Dije: ‘¡Wow!, qué es esto, ¿es un chiste?’ Siempre tuve muchos mareos, sentía ganas de colapsar, no entendía nada. Después de muchos estudios me dijeron que esto era serio”, había manifestado el cantante.

De todas formas, Ramón Luis Ayala -su nombre real- agregó: “Lo único que me deja tranquilo es que estoy guerreando junto a una de mis hijas, que también padece esta dolencia, y no la dejo sola en la batalla. Tengo una con diabetes y otra con hipertensión, pues esto ya es de familia”.

Debido a su enfermedad, el cantante tuvo que cancelar varios shows y sobre su regreso indicó: “Todavía no estoy al máximo, pero ahí vamos. Y es que esto es algo nuevo que voy conociendo cómo manejar. No es lo mismo la hipoglucemia, en la que yo sabía que si sentía algo, me comía algo y ya; ahora con esto uno tiene que estar con la disciplina ahí, con dieta y ejercicio esperando, porque esto es algo hereditario y es algo que hay que tenerle mucho cuidado”.