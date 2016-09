Secretos familiares y sospechas detrás de la muerte de la joven embarazada

Dos vecinos del barrio Costanera de Concepción regresaban de juntar leñas durante la noche del domingo, cuando en medio de unos matorrales se dieron con una espantosa sorpresa: encontraron el cuerpo sin vida de una mujer que yacía en avanzado estado de descomposición. Alarmados se apresuraron a llamar con urgencia a la policía. Sucedió en Tucumán.

Efectivos de la comisaría local y peritos de la Regional Sur determinaron luego que se trataba de una joven de 18 años, al parecer embarazada de unos 4 meses, que vivía en el barrio Palo Blanco de Arcadia. Fue hallada con su pantalón bajado hasta los tobillos y no presentaba ningún indicio evidente que permitiera determinar en ese momento la causa de su muerte.

El cuerpo estaba a pocos metros de la margen sur del río Gastona, en inmediaciones de la cárcel local. Una tía de la víctima la reconoció, por sus ropas, como María Rosa Costilla.

10 días sin ella

La tía de la joven fallecida dijo que la habían dejado de ver hace unos 10 días. Lo curioso es que ningún pariente había denunciado su desaparición. En principio los peritos de la División Criminalística de la Regional Sur, estimaron que la muerte de Costilla se habría producido hace unos siete días, no menos.

La policía no tiene dudas de que se está ante un homicidio, pero el autor y el móvil no pudieron ser aclarados, por lo que se encuentran en plena investigación. Por el momento, no se descarta que la mujer haya sido víctima de un abuso sexual.

“Por ahora solo tenemos testimonios que abren una pista sobre éste hecho. Y confiamos que con las nuevas pericias se podrá avanzar en el esclarecimiento del caso. Hasta el momento estamos embarcados en pericias y averiguaciones que confiamos en que pronto echarán luces sobre lo sucedido” dijo Fabio Gramajo, secretario de la Fiscalía Ia de los tribunales de Concepción.

El lunes por la noche, en esa dependencia judicial se esperaban los resultados de la autopsia que se le practicó a la joven para determinar la causa de su deceso.

Los sospechosos

En principio se cree que Costilla fue estrangulada, y la última pareja de la víctima es uno de los principales sospechosos. Según lo que dijeron algunos parientes de la víctima, este hombre es muy violento y con frecuencia solía golpearla”. Hasta la noche del viernes, el sospechoso aún no había podido ser ubicado por la policía.

Otra de las personas que está bajo la mira de los investigadores es Pedro Quinteros, hermano de la la muchacha fallecida, quien fue aprehendido el viernes pasado por un hecho de robo. Los efectivos le observaron en un brazo lesiones propias del rozamiento con alambres de púa. Precisamente para acceder al lugar en que fue encontrada la víctima, hay que sortear una cerca hecha con ese alambre.

Conflictos

La situación propia y familiar de la muchacha al parecer siempre fue complicada. Tanto que siempre se vio obligada a estar lejos de su casa y de ahí que nadie extrañó su ausencia, según confió Lidia, una vecina del Palo Blanco.

“Ella solía salir e instalarse siempre en casa de distintos parientes. No tiene padre y su madre acusa problemas de salud crónicos. Se trata de una familia muy humilde”, confirmó el comisario general Fermín Porello, jefe de la Regional Sur de la provincia. Este y su segundo, el comisario mayor Héctor Albarracín, estuvieron en el lugar del hallazgo del cuerpo. Ahí supervisaron las tareas de rastrillajes ordenadas por Gramajo con el fín de procurar dar con elementos que contribuyan a esclarecer el enigma que rodea a la muerte de Costilla.

Por lo poco que se pudo saber sobre los rastrillajes que se hicieron en la zona, allí encontraron una zapatilla nueva a pocos metros del cuerpo de la muchacha. Fuentes policiales aseguraron que también se dieron con otros elementos que se prefirió mantener en reserva.