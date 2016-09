Pincha y se corta: Estudiantes aprovechó otros resultados y es único puntero

Bajo un intenso calor en la tarde tucumana, con variantes en relación al equipo que venía de caer en Córdoba, Estudiantes salía en busca de seguir por la buena senda en el torneo. El local, con un invicto de más de 30 partidos en su casa, trataba de asumir el protagonismo y presionar constantemente la salida del Pincha. El encuentro era parejo, sin situaciones de riesgo y disputado principalmente en la mitad de la cancha. Ninguno llegaba con claridad en el arranque, pese a que ambos intentaban jugar con prolijidad y orden en el Monumental José Fierro de San Miguel.

La más clara la tendría pasados los 20′ Atlético Tucumán: una jugada elaborada por derecha, el toque en la puerta del área para la Pulga Rodríguez, quien definió apenas por arriba del travesaño. Los de Vivas, con Titi Rodríguez buscaban generar juego y asociar con la dupla ofensiva compuesta por Carlos Auzqui e Ignacio Bailone. En la primera que tuvo el elenco albirrojo no perdonó: Titi filtró un pase perfecto para Carlitos Auzqui, quien quedó mano a mano con Luchetti y definió con pie abierto al palo izquierdo para abrir la cuenta. Estudiantes controló la ventaja, supo manejar los tiempos con el 1-0 en su favor e incluso pudo ampliar con un cabezazo de Pirez tras un tiro de esquina. Victoria albirroja para ir al descanso.

El arranque del complemento sería favorable para Estudiantes, para empezar a darle forma a la victoria en Tucumán. Auzqui, atento a la salida del equipo de Azconzábal, aprovechó un yerro de la defensa del Decano, robó por izquierda, encaró para el medio y no perdonó: tras la que tuvo a los 2′ que dio en el palo, esta vez metió el derechazo bajo al lado derecho de Luchetti para gritar con alma y vida el 2-0. Carlitos fue a abrazarse con todo el banco del Pincha para celebrar el triunfo parcial, el tercero consecutivo, que dejaba en lo más alto al conjunto albirrojo después de una semana difícil tras la eliminación de la Sudamericana.

El local mandó a la cancha a Leandro González y a Aliendro para ir por el descuento, mientras que Vivas reforzó el medio con Marchioni para mayor marca en lugar de Titi Rodríguez. Bien parado, el Pincha se hizo dueño de los hilos del partido y dejó que Atlético saliera con la obligación de marcar. Estudiantes aguardaba unos metros más atrás e intentaba liquidar de contra, para lo que el DT puso a Solari por Graciani en pos de tener una salida más por derecha. El Decano apretó en el tramo final y Menéndez obligó a intervenir a Andújar, quien respondió de sobremanera. El último cuarto de hora fue con los tucumanos volcados en ofensiva, aunque Estudiantes se abroqueló bien, cuidó la ventaja y se llevó un triunfazo que lo deja en la cima.

SÍNTESIS

Atlético Tucumán (0): Luchetti; Di Plácido, Bianchi, Sbuttoni, Cáceres; Mendoza, Gliemmo, Leyes, Villalva, Rodríguez, Menéndez. DT: Juan Manuel Azconzábal

Estudiantes de La Plata (2): Andújar; Sánchez, Schunke, G. Pirez, Diarte; Braña, Ascacibar; Graciani, Rodríguez, Auzqui; Bailone. DT: Nelson Vivas

Árbitro: Silvio Trucco

Goles: PT – 31′ Auzqui (EDLP). ST: 8′ Auzqui (EDLP)

Amonestados: ST – L. González (AT); Ascacibar (EDLP), Cavallaro (EDLP); Mendoza (AT)

Estadio: Monumental José Fierro

Cambios: ST – L. González x Acosta (AT), Aliendro x Villalva (AT); Marchioni x L. Rodríguez (EDLP), Solari x Graciani (EDLP), Cavallaro x Braña (EDLP); Mendez x Mendoza (AT)