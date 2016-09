Eldorado: Una madre denunció que mandó a sus hijos de vacaciones a la casa de sus abuelos paternos y jamás regresaron

Silvana Gauto de Eldorado denunció que mandó a sus hijos a pasar las vacaciones de verano con los abuelos paternos a la provincia de Santa Fe y “nunca más los mandaron de vuelta”. Según relató, ella es quien tiene la tenencia de la niña de 8 y el niño de 9 años. Dice que está incomunicada y la justicia no le da respuestas.

La mujer relató que hace cinco años está separada, era la tercera vez que enviaba a sus hijos a pasar las vacaciones con sus abuelos en la provincia de Santa Fe.

Dijo que el acuerdo fue con los abuelos ya que con el padre no tenía mucha relación. El hombre también vive en Santa Fe. Según contó a Radio Libertad, tras las últimas vacaciones de verano no tuvo más comunicación directa con los chicos, sino que en alta voz le hacen hablar. Según la mujer, la abuela le dice que los niños no quieren volver.

Contó que hizo la exposición y con eso se fue al juzgado, pero le dicen que tiene que poner abogado. “De tanto insistir me toman la defensa, pero no me dan ninguna solución”, señaló.

Silvana asegura que él tiene un régimen de visitas y la tenencia la tiene ella.

Dijo que perdió tres audiencias porque “a ellos -el juzgado- se les complica notificarme”, contó sobre la razón de perder las audiencias.

Pide que la justicia la ayude y contó que actualmente no tiene contacto con los niños por cruces con los abuelos.