Amalia Granata estuvo con Susana Gimenez junto a su novio “infiel”

La mediática participó del programa televisivo de la diva y contó detalles de la infidelidad frente a Leonardo Squarzon, quien también se sentó en el living de “Su”.

Apenas explotó su escándalo por infidelidad, le habían recomendado reposo y mantenerse lejos de los medios. Pero al final Amalia Granata terminó la semana sentada en el programa de Susana Giménez. Según Jorge Rial, lo hizo a cambio de 15 mil pesos en órdenes de compra (habría pedido 70 mil en efectivo y no se lo quisieron pagar).

Tras un sketch de apertura de la diva con y Alessandra Rampolla como invitada que calentó la pantalla (midió más de 17 puntos de rating), la mediática se sentó en el living del programa. “Pasó una semana muy difícil pero viene a contarnos su verdad”, la presentó Susana.

Ya en la entrevista, el primer comentario de la conductora fue contundente. “Pasaste una semana horrorosa”, le dijo. “Sí, la verdad que sí”, contestó Amalia. Y la diva fue por más: “Te gustó porque era generoso”, la chicaneó, en alusión a las primeras vacaciones con él en Miami, donde en realidad fue para conocerlo.

Entonces comenzó el relato de la infidelidad. “Me enteré cuando me llamó una productora. Lo llamé y lo esperé en casa mirando una película. Cuando llegó me pidió bañarse. Me dijo ‘me equivoqué’. Me dijo toda la verdad. Me contó día y hora de la última vez que la había visto (a su amante). En ningún momento se me ocurrió romper mi familia por esto. Fue una calentura del momento”, explicó.

Luego, Granata se sinceró. “Yo metí los cuernos, fui cornuda y amante. ¡Qué lo voy a juzgar! He sido traviesa”, sostuvo, ante la sorpresa de Susana, que de todas maneras bancó su actitud. “Cuando hablábamos le subió la presión, así que le dije ‘no mataste a nadie, ya está’. Y lo acompañé a la cama para que se relaje”, agregó.

“Quiero aclarar que Amalia no cobró nada de nada de nada por venir acá. Y eso lo quiero dejar bien claro porque queda horrible que pienses que viniste porque te pagaron”, explicó Susana, sobre el final de la nota, mientras no paraba de insistirle a Leonardo Squarzón, el novio de Granata, que participe de la entrevista. Él, que se había negado durante un buen rato, sólo entró sobre el final. (Fuente: Clarín)