Redrado: “Más que crecer, estamos frente a un rebote de la economía”

El ex presidente del Banco Central (BCRA) Martín Redrado advirtió hoy que “más que crecer” la economía argentina “está frente a un rebote” y consideró que “con las políticas que tenemos el año que viene peleamos la mitad de tabla”.

“Veo una economía que tiende a rebotar sobre principios del año que viene pero la pregunta es si encontramos realmente un crecimiento sustentable”, señaló en diálogo con Radio Mitre.

El economista en jefe para mercados emergentes del Banco Mundial (BM), dijo que el país debe aprovechar que “hay mucha plata en el mundo buscando obras de infraestructura”. “Si algo le sobra hoy al mundo es plata”, reconoció. “Argentina está para pelear el campeonato a mitad de la tabla, no está puesto en juego un programa abarcativo que ponga en marcha los tres motores que necesita cualquier economía que es consumo, inversión y sector externo”, apuntó.

Pronosticó que los sectores ligados al consumo “van a ver que deja de caer”, reconoció que la inversión “todavía no aparece” y planteó la necesidad de “mejorar la competitividad”.

Consideró “evidente que la inflación va a caer sobre el último trimestre y eso va a ayudar a la recuperación del salario”

“Yo creo que más que crecer estamos frente a un rebote técnico de la economía, eso no significa crecimiento. Puede estar en el 3%”, aunque señaló que hasta que el país no crezca 5% la gente no lo va a sentir”, agregó.

Fuente: El Cronista

MB