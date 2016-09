Invitan al seminario “Despertar de la Conciencia”

El encuentro tendrá lugar en la Estación Vía Cultural del cuarto tramo de la Costanera de Posadas. Serán tres reuniones: el 14 de septiembre a las 20:30 donde desarrollarán “El Camino Secreto”, el 21 de septiembre a las 20:30 debatirán sobre “Claves para el Despertar” y el 28 de septiembre a las 20:30 con “El despertar de la Conciencia”. La entrada es libre y gratuita.

En la conferencia se abordará un estudio profundo de las posibilidades de nuestra conciencia, que por estos tiempos se encuentra adormecida.

“Nuestra vida hoy en día está gobernada por nuestra Mente, y solo se manifiestan allí las tesis, antítesis, los postulados, las creencias, los dogmas, etc. Hasta tal punto es así, que está demostrado desde un punto de vista científico, que el ser humano de hoy, se encuentra totalmente dormido, debido a que ya no se experimenta la luz que provee la reflexión. Se han perdido valores internos como la intuición, eso que nuestros ancestros decían “tengo una Corazonada”.

Hay personas de 25, 30, 40, 50 años. Cuanto tiempo han vivido felices? Y por qué? Será por culpa de los demás? Donde está la raíz de la infelicidad? Porqué estamos en esta vida? Porque hemos nacido? Que tenemos que hacer? Qué pasará con nosotros cuando Morimos? Que es lo que queremos de la vida realmente? Que significa despertar? Porque despertar? Porque hemos de sufrir?

“Jamás se desvía uno tan lejos como cuando cree conocer el camino”. Proverbio chino

“El Universo se mantiene por leyes, como la de la “Gravedad” aunque no las percibimos. Conocer las leyes es conocerse a sí mismo; conocerse a sí mismo es conocer las leyes. El tiempo es una paradoja: pasado y futuro, cosas que no existen ahora. El tiempo existe porque decimos que existe. El pasado y el futuro están pasando ahora mientras tú los creas, no hasta que verdaderamente hayas entendido que el pasado y el futuro no son más que un mal hábito de tu Mente! Aquí va la Verdad más profunda: Sólo tenemos este momento. Sólo es posible vivir feliz para siempre un momento detrás de otro” dice Margaret Bonnano.

El encuentro es organizado por Asociación Geofilosófica de Estudios Antropológicos y Culturales . Quienes deseen hacer reservas pueden comunicarse al 54 9 376 4810765.