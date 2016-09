Vidal: “Ni antes era una Heidi ni ahora soy una heroína”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se refirió a las amenazas que sufrió los último días y aseguró: “Ha sido un clima muy hostil el de la última semana. Yo estoy tranquila; cuando uno toma decisiones difíciles y le saca negocios a algunos puede pasar que hayan estas reacciones, pero estamos bien enfocados y no nos vamos a correr”.

En este sentido, la Gobernadora apuntó contra las fuerzas de seguridad de la provincia y dijo que “hay sectores de la policía que no entienden que vinimos a trabajar con otras reglas y que no somos parte del delito”.

Además, hizo hincapié en la lucha que lleva adelante contra el narcotráfico y aseguró que “hay que pegarles en donde más les duele a los narcos, hay que pegarles en el negocio”. “Tienen que sentir que Argentina no es buen lugar para hacer negocios con la droga”, comentó en el programa de Mirtha Legrand en canal 13.

En relación con el combate al delito y las mafias en el territorio bonaerense, Vidal señaló que “la efedrina es un problema porque es parte de las drogas de las pastillas que consumen nuestros hijos”, y reconoció que por eso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, “está trabajando con los precursores químicos, para que esas sustancias no entren al país”.

En relación a la buena imagen que posee en la provincia de Buenos Aires, superior a la del presidente, Mauricio Macri, Vidal señaló que “ni antes era una Heidi ni ahora soy una heroína”, y agregó: “Para mi gobernar es hacer y estar; si uno hace solamente, no sirve. Soy una persona común y corriente que trata de hacer lo mejor y que sabe que hay gente que espera”.

El caso del médico que asesinó al ladrón

“Hubo dos víctimas”, dijo la Gobernadora sobre el caso del cirujano que mató al delincuente en Loma Hermosa, partido de San Martín. “Es nuestra responsabilidad que el médico no sienta que tiene que tener un arma para defenderse y que, a largo plazo, haya otras opciones que no sean el delito para los jóvenes que no trabajan ni estudian”, agregó.

Vidal se preguntó por qué el médico decidió balear al delincuente cuando le intentaba robar el auto. “¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenía un arma? Porque se sentía indefenso”, sostuvo sobre el caso policial que conmovió a la sociedad argentina en la última semana.

El cirujano Lino Villar Cataldo asesinó a Ricardo Krabler cuando le intentó robar el auto en la puerta de su consultorio. El hecho sucedió nueve días atrás e inició un debate sobre la legítima defensa y el uso de las armas para protegerse de los hechos de inseguridad.}

La división de La Matanza

La gobernadora bonaerense pidió que se estudie y evalué el proyecto que presentó en el Congreso la fuerza política que lidera Margarita Stolbizer para dividir el municipio de La Matanza. En este sentido, se mostró a favor de la división porque “en la medida que uno está más cerca de la gente, tiene más capacidad para resolver los problemas”.

“La división no puede ser un tema político. Hay mucha gente que vive en La Matanza”, aseguró Vidal sobre el proyecto presentado por el diputado del GEN Marcelo Díaz. “Es importante que se estudie bien el plan. No se puede hacer una división que consolide la pobreza”, afirmó

El proyecto del GEN propone dividir al distrito más grande del Conurbano en cuatro comunas. El partido de Stolbizer ya consiguió el aval de Cambiemos y el Frente Renovador para debatir la partición del distrito. En La Matanza viven más de 1.700.000 personas.