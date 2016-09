La directora de Acción Social de Piray fue arrestada con cocaína en San Pablo

La directora de Acción Social de la Municipalidad de Puerto Piray, Alicia Sandoval, fue detenida en el aeropuerto internacional de San Pablo, Brasil, donde se disponía a abordar un vuelo hacia Nueva Delhi. Entre sus pertenencias encontraron cocaína. Todo apunta a que la mujer, que encuentra arrestada incomunicada, fue víctima de un engaño.

El intendente Jorge Lezcano dijo al respecto: “Me llama mucho la atención porque ella es pastora de una iglesia y no parece ser ese tipo de personas, me pidió permiso hace un tiempo para irse dos meses a la India, estamos sorprendidos con esto y averiguando qué es lo que realmente pasó” indicó.



“Oficialmente no tengo datos sobre esa causa que circula en los medios, no me informaron nada”, añadió el alcalde de Piray.

“Ella es viuda de un pastor de la iglesia pentecostal y cuando su marido murió ella se hizo cargo de todo”, indicó Lezcano, quien añadió: “Me pidió permiso hace un tiempo para irse dos meses a la India, por motivos personales, y le otorgamos el permiso, creo que viajó hace una o dos semanas”.

Fuentes cercanas a la funcionaria indicaron que hace un tiempo ella habría conocido por Facebook a un estadounidense que le habría invitado a que juntos predicaran en la India. Esta persona incluso le habría enviado los pasajes para el encuentro.

El misterioso personaje le habría dicho a Sandoval que viajara hasta San Pablo para tomar el vuelo y que allí iban a tomar contacto con ella unos conocidos de él. Habría sido esa gente la que le dio el paquete en la que los uniformados brasileños encontraron la cocaína.

El estadounidense se habría hecho pasar por integrante de una iglesia evangélica y coronel retirado del Ejército de su país.

Allegados de Sandoval ahora están juntando dinero para el momento en el que le fijen la fianza.