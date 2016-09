Misionera y olímpica: Luchi, la leona suelta en Posadas

Luchi Von der Heyde visitó la redacción de Misiones On Line y contó sus sensaciones tras los JJOO Río 2016. “Todavía no me di cuenta de todo lo que conseguí en tan poco tiempo”. Y dejó un mensaje muy claro: “mi caso demuestra que la Confederación de Hockey tiene que mirar más al interior del país donde hay grandes jugadoras”.

Luchi está en casa. Camina por Posadas como siempre, como antes de ser la Leona misionera que jugó con la selección argentina de hockey sobre césped en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. “Acá sigo siendo la Luchi de siempre”, dijo con esa amplia sonrisa que la identifica en todos lados, la misma sonrisa con la que mostró un cartel ante las cámaras del mundo en la ceremonia inaugural de los Juegos “fue un saludo a mi mamá por el cumpleaños”, contó.

Luchi es Lucina Von der Heyde, el genuino producto el hockey misionero que en poco tiempo dejó las canchas de tierra colorada para brillar en la Primera División de River Plate. Ese gran paso la catapultó en un lapso muy breve al seleccionado argentino junior primero y a las famosas “Leonas” con la que ya jugó torneos internacionales de prestigio y estuvo en el podio. Todo llegó muy rápido “y ni tiempo aún de darme cuenta tuve”, admitió la posadeña en su visita a la redacción de Misiones On Line donde contó sus sensaciones tras su paso por los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. “Cuando estaba en la Villa Olímpica me daba cuenta porque de repente estábamos comiendo y lo tenía cerca a Ginóbili, venía Del Potro o pasaba Nadal a pocos metros. Incluso vimos a Michael Phels un par de veces y a Usaín Bolt en el balcón del edificio donde estaba”, relató. “Pero después lo viví todo tan intensamente que todavía no caigo”.

Más relajada, tranquila, se tomó el tiempo para analizar la performance de Las Leonas que siempre son esperanza de medalla y después de 16 años no estuvo en el podio. “hay que entender que es un equipo nuevo, es una etapa de recambio y que indudablemente las cosas no salieron como planeamos. Sentimos los cambios de entrenadores aunque sumamos experiencia para todo lo que vendrá”, explicó.

La vida en la Villa, el acompañamiento de la hinchada, la familia tan cerca y un mensaje contundente: “tengo claro que mi presente en el hockey es un espejo para muchas chicas que juegan en Misones, pero también es un llamado de atención para la Confederación Argentina de Hockey, porque en el interior del país hay muy buenas jugadoras”. Vea el video completo con la entrevista a la Leona misionera en la redacción de Misiones On Line.