Olvido fatal: mató a su novia a martillazos pero dice que no se acuerda de nada

La Justicia dictó tres meses de prisión preventiva para el femicida de Chubut.

“Quiero declarar que no me acuerdo nada del hecho. Estaba todo bien ese día con mi pareja. Se me nubló la vista y cuando recuperé el conocimiento, ya estaba en prisión y con el vendaje de las heridas”. Así, confundido y arrepentido, se mostró el acusado de matar a su pareja a martillazos y golpes con una plancha en un inquilinato de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Pero para la jueza chubutense, Mariel Zuarez , existe peligro de fuga y confirmó tres meses de prisión preventiva. Mario Jose Diaz, que fue imputado de “homicidio agravado por el vínculo, en contexto de violencia de género”, quedó entre los dos extremos posibles: la absolución por inimputabilidad o el máximo de años que estipula el Código Penal, es decir la cadena perpetua.

Para su defensora oficial Lilian Borquez, no se aportaron elementos que prueben violencia de género yargumentó los padecimientos psiquiátricos de su cliente, que se encuentra detenido e incomunicado. En el lugar del crimen se secuestraron un martillo, tres cuchillos y una tijera rota.

Una multitud de mujeres marchó por la tarde hasta la Comisaría de la Mujer para pedir justicia por el femicidio de Valeria Palma, la joven de 20 años asesinada con saña por Díaz, a quien había acompañado desde Salta en busca de trabajo.