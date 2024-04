Murió el sexólogo Juan Carlos Kusnetzoff a los 87 años: el conmovedor adiós de Andy a su padre

A los 87 años murió Juan Carlos Kusnetzoff, el reconocido sexólogo que era padre de Andy Kusnetzoff. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, el conductor compartió la triste noticia junto a varias fotografías que evocan momentos compartidos con su padre.

En su mensaje, Andy expresó su profundo pesar por la pérdida de su padre, Juan Carlos Kusnetzoff, destacando su sabiduría, calidez y el impacto que tuvo en su vida. Recordó cómo la voz de su padre había sido una guía constante, inspirándolo y acompañándolo en su camino. Con nostalgia, mencionó las conversaciones compartidas, las enseñanzas recibidas y la admiración que siempre sintió por él.

“‘Nunca es tan oscuro como antes del amanecer’… Tu frase de cabecera”, comenzó escribiendo el animador de Perros de la calle, a corazón abierto en Instagram. “Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte. Que distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional”, expresó.

“Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuche toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño, tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar. Nunca pude estar a la altura de tus estudios académicos, pero pudimos compartir las ganas de comunicar. 23 años de radio y columnas”, siguió el posteo.

“Desde chico escuchando ‘¿tu papá es el sexólogo?’. Siempre orgulloso de quien sos. Un adelantado a tu época. Hablando de los temas que eran tabú. Inteligente, culto. Cálido y sabio. Se me va a hacer difícil lo que viene. Pero siempre vas a estar. En las charlas, en la pizza del cuartito. En los tangos. En mis hijos”, compartió.

Juan Carlos Kusnetzoff, además de ser reconocido como un eminente médico psiquiatra y sexólogo, era director de la Cátedra Libre de Sexología Clínica y Salud Reproductiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Era considerado una de las eminencias en el país en la divulgación sobre sexo y sexualidad.

En una entrevista realizada en 2020, el Doctor K, como era conocido, señaló la falta de educación sexual en Argentina y la importancia de promover una verdadera comprensión de la sexualidad. Su columna en el programa radial de su hijo fue un espacio para abordar estos temas de manera franca y accesible para el público.

Andy Kusnetzoff, por su parte, compartió anécdotas sobre cómo fue crecer con un padre tan abierto y extrovertido como Juan Carlos. Recordó con cariño las veces en que sus amigos buscaban consejos sobre temas íntimos con su padre y cómo, a pesar de las dificultades, siempre pudo contar con su apoyo y sentido del humor.

La historia de la familia Kusnetzoff también está marcada por el exilio en Brasil durante el golpe de Estado, debido a la postura política de Juan Carlos y su trabajo en la revista Padres. Esta experiencia, lejos de debilitar su compromiso, fortaleció su determinación por promover un enfoque más humano en la crianza de los hijos.

Juan Carlos Kusnetzoff deja un legado invaluable en el campo de la sexología y en la vida de su hijo Andy, quien seguirá recordándolo con cariño y admiración. Su partida deja un vacío en la comunidad académica y en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y aprender de él.

Fuente: Infobae.