Confirmado día y horario para el Superclásico: Boca y River se enfrentarían en Córdoba si mejora el estado del césped

River y Boca volverán a verse las caras en un Superclásico mano a mano por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional. La sede elegida es el estadio Mario Alberto Kempes, pero aún no se descarta un cambio de sede a raíz del estado del campo de juego.

El Superclásico se jugará el domingo a las 15:30. ¿Por qué tan temprano? Responde a un pedido de la seguridad, para que la desconcentración de ambas hinchadas -juntas por primera vez desde la final de la Libertadores que ganó el Millonario en Madrid- sea con luz diurna, aunque hiciese falta una definicioón por penales. Caso contrario habría que reducir el aforo de 57 mil que tiene el Kempes.

Por otra parte, no habría problemas con los calendarios de ambos porque el equipo de Martín Demichelis viaja para jugar por la Copa Libertadores el miércoles ante Libertad. Los de Diego Martínez, en cambio, visitan a Fortaleza recién el jueves por la Sudamericana.

En las próximas horas la organización del torneo -a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino- oficializará días, horarios y sedes de los partidos de cuartos de final. El vencedor del Superclásico irá con Estudiantes o Barracas Central, mientras que del otro lado del cuadro quedaron Godoy Cruz vs. Vélez y Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia.

Córdoba, la primera sede elegida para jugarse el Superclásico

El Superclásico está programado en el Mario Alberto Kempes, con Mendoza y La Plata out por obras. Sin embargo, no llegará en las mejores condiciones por el resembrado. Imágenes exclusivas de TyC Sports difundidas esta mañana, donde se ven los trabajos de resembrado, generaron dudas en AFA y aún no está confirmada la sede.

Este miércoles harán un reconocimiento de cómo vienen los trabajos en el campo de juego del estadio cordobés y ahí se terminará de definir la sede del partido más caliente en lo que va del 2024.

Cómo le fue a Boca y River en el último Superclásico con las hinchadas de los dos equiposhttps://t.co/4JoUbxigjm — misionesonline.net (@misionesonline) April 17, 2024



FUENTE: TyC Sports.