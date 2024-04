Copa de la Liga: con el Superclásico como plato fuerte, así quedaron los cruces de cuartos de final

Este martes se cerró el segundo grupo del certamen y quedaron conformadas la llaves de la segunda ronda de la Copa de la Liga.

La última fecha de la Zona B de la Copa de la Liga contó con cuatro partidos determinantes que confirmaron a los 3 equipos que acompañarán a Godoy Cruz a los cuartos de final.

Con estos resultados se armó el cuadro de los cuartos de final: Boca Juniors le ganó 1-0 a Godoy Cruz y logró la clasificación, al igual que Estudiantes que empató 1-1 con Lanús, otro que ingresó es Defensa y Justicia que superó 1-0 a Newell’s y no le alcanzó a Racing pese a su goleada 4-0 ante Belgrano en Córdoba.

Con estos resultados, además del Bodeguero que se había asegurado el primer puesto en el grupo, el Pincha es segundo, el Halcón se ubica en el tercer puesto y el Xeneize en la cuarta colocación. Se quedaron afuera la Academia, el Granate y La Lepra rosarina.

Por su parte, en la Zona A este lunes se vivió mucha intensidad cuando se definieron los clasificados. Argentinos Juniors empató 3-3 con Barracas Central, Independiente igualó 2-2 con Talleres, Independiente Rivadavia cayó 1-0 con Vélez Sarsfield y River Plate venció 3-1 a Instituto en Córdoba. Este panorama dejó al Millonario en la mejor posición, al Bicho como escolta, el Guapo en tercer lugar, seguido del Fortín.

El cuadro de los cuartos de final quedó armado de la siguiente manera y habrá Superclásico: River Plate vs. Boca Juniors, Estudiantes vs. Barracas Central, Godoy Cruz vs. Vélez y Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia.

