Delio Varela y Gerardo Alonso Schwarz anticiparon “signos positivos a partir de mayo” para la…

En el 24° aniversario de Misiones Online, Gerardo Alonso Schwarz, economista jefe del IERAL y el reconocido contador Delio “Coco” Varela analizaron las perspectivas de la economía. Coincidieron en un pronóstico moderadamente optimista en el mediano plazo a partir del ingreso de dólares de la cosecha en la Pampa Húmeda y de inversiones.

Delio “Coco” Varela consideró que no hay indicios en el horizonte que permitan anticipar nuevos descalabros en la economía, más aún si se alcanzan acuerdos políticos que necesita el Gobierno nacional para avanzar en las leyes que impulsa. “No hay ninguna razón para que cambien las cosas ahora que no sea una cuestión política, es decir, que se complique con la CGT, se complique con los otros estamentos”, afirmó Varela.

Agregó que la cercanía de la cosecha gruesa agrega un componente de alivio a un contexto que sigue siendo complejo. “Ahora empiezan a entrar los dólares de la cosecha, lo que también traerá una masa interesante de ingresos para el Estado nacional a través del impuesto PAIS y retenciones a las exportaciones, que no son coparticipables, con lo cual la Nación tendrá más ingresos, no así las provincias”, Indicó Delio Varela.

Por su parte, Alonso Schwarz consideró que el Gobierno nacional tuvo éxito en atacar tres problemas de la macro: la alta emisión monetaria, el déficit de las cuentas públicas y el descalabro de precios relativos, pero agregó que ese éxito llegó al costo de una recesión fuerte, con una caída promedio de ventas de 25% que en las provincias de frontera llega a 35% o 40%.