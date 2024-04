Misiones | Desde Defensa del Consumidor destacan la Hora Azul y señalan la eficacia de la Ley 24.240 para la protección ciudadana

El Dr. Alejandro Garzón Maceda, director de Defensa del Consumidor en Misiones, resaltó la implementación de la Hora Azul, una iniciativa inclusiva destinada a compradores con TEA. En tanto, insistió en la exigencia de oferta de productos locales en negocios de la provincia y la lucha contra prácticas comerciales desleales como los sobrecargos en pagos con débito, mientras destacó la eficacia de la Ley 24.240 en la protección de los derechos del consumidor.

Garzón Maceda mencionó las variadas funciones y responsabilidades que corresponden a su cargo, haciendo hincapié en la Hora Azul, una reciente iniciativa puesta marcha que busca mejorar la experiencia de compra para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos que padecen Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este programa ajusta las condiciones de compra para personas con espectro autista, reduciendo sonidos y luminosidad en horarios específicos.

El director también enfatizó la importancia de la adaptación cultural y comercial hacia las personas con necesidades especiales. “Lo más difícil es que nosotros, nos demos cuenta de que esas personas son personas. No es que tienen que estar escondidos en las casas, que ellos se tienen que adaptar a nosotros”, afirmó.

En la misma línea, explicó que su departamento es la autoridad de aplicación de todas las normativas relacionadas con las relaciones comerciales dentro de la provincia. Además, destacó la importancia de la presencia de productos locales en los comercios. “Es la obligatoriedad que en todos los supermercados y comercios de Misiones haya productos misioneros en proporción”, señaló.

Por otro lado, consultado acerca de las leyes de protección del consumidor vigentes, Garzón Maceda mencionó la Ley 24.240, que considera un ejemplo de legislación eficiente. “Esa ley tiene 65 artículos, es el ejemplo de una legislación eficiente, cortita y al pie”, destacó, enfatizando que la misma regula la relación del consumidor con los servicios de comunicación y otros sectores comerciales.

“Defensa del Consumidor no te defiende del precio. Si las cosas aumentan, el ejemplo clásico de un problema que tengo yo todos los días, hace 8 años, son los planes de ahorro, pero si aumenta el plan de ahorro el precio del plan lo pone la fábrica, después se lo pasa a la administradora y esta al consumidor. Yo no puedo ir contra ese precio, porque yo no regulo precios, pero si puedo observar que se cumplan todo el resto de las normativas”, sostuvo.

Entre los problemas más comunes de los consumidores misioneros, señaló la falta de compromiso de los comercios respecto a la normativa establecida para las tarjetas de débito. “Cuando el comercio se compromete a brindar el servicio de tarjeta de débito, (que además es obligatorio porque la AFIP te lo exige para trabajar, no la tarjeta de crédito, pero si el débito) y contrata con la tarjeta, se ha comprometido a ciertas cosas, entre ellas cobrar el mismo precio que en efectivo, no tener recargo, pero nos pasa todo lo contrario”, reveló.

De allí que Garzón Maceda hizo un llamado a los comercios a comprender/adaptarse a las necesidades de todos los consumidores y promover un entorno más inclusivo y justo. “Muy poco le interesa a él [el comercio] si vos después lo denunciás o no, pero el comercio se comprometió a cumplir y no lo hace, entonces saben cuál es el mejor negocio, darse media vuelta y comprar en otro lado y premiemos al comercio que cumple”, enfatizó.