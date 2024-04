Javier Milei sobre el impacto del ajuste: “El 75% de los argentinos entiende que estamos peor, pero el 50% cree que de acá a seis meses estaremos mejor”

El mandatario Javier Milei afirmó que los argentinos "entienden que estamos peor", pero dijo que hay esperanza a corto plazo.

El presidente Javier Milei reconoció esta noche que «un 75% de los argentinos entiende que estamos peor», aunque aseguró que «la mitad de los argentinos cree que de acá a seis meses estaremos mejor». Además, habló de la inflación, el rol de la oposición y el deseo de recuperar las Islas Malvinas.

El mandatario se refirió a la valoración de su gestión tanto en Argentina como a nivel global y destacó que, según mediciones privadas, actualmente es el «segundo» mandatario «con mejor imagen del mundo», al tiempo que señaló que «la palabra más representativa de los argentinos es esperanza».

«La aprobación de la gestión supera lo negativo y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí. Soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo, ese es el marco de lo que estamos viendo», resaltó Milei en declaraciones a Neura.

Javier Milei se refirió a los efectos del ajuste desde que llegó al Gobierno

Si bien admitió que «el 75% de los argentinos entiende que estamos peor», no puso en duda la valoración positiva que hay sobre su gestión al asegurar que «cuando nosotros asumimos, solo el 20% creía que en los próximos 6 meses íbamos a estar mejor, en enero saltó a 30, en febrero a 40, y hoy es de 50 por ciento». «Hoy la mitad de los argentinos cree que de acá a seis meses estamos mejor, no solo eso, tienen razón», remarcó el jefe de Estado.

En otro tramo de la entrevista con el programa de Alejandro Fantino, el mandatario dijo que bajará la inflación porque en el gobierno «trabajamos como enanos» y señaló que no tiene dudas en que así será. «El 70% de los argentinos no tienen dudas. Yo no, ni en pedo, no tengo ninguna duda», enfatizó.

Milei cruzó a la oposición por el Pacto de Mayo y la Ley Ómnibus

El mandatario se refirió también a la discusión, una vez más, en el Congreso sobre la ley ómnibus y le restó importancia a su aprobación. “Que hagan lo que quieran”, señaló.

“No me importa (si no la aprueban). Qué es lo que dije en el discurso (de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso), si quieren confrontar va a haber confrontación. No tengo esperanzas en que sean algo distinto, pero les doy la oportunidad de sacar Bases y les ofrezco el Pacto de Mayo, que son 10 reglas para una economía sana. Si no, no importa, les veo la cara en las elecciones de 2025”, añadió.

«Dejó todo para que no llegáramos a enero»: Javier Milei sobre el gobierno anterior

El Presidente, en otro orden, señaló que la oposición y el gobierno anterior querían que se fuera del poder en enero. «No sólo hay que ir hasta ahí esquivando piedras en el camino, si no que además tenés tipos pegándote. La primera apuesta fue que no llegábamos a enero», afirmó.

«El gobierno anterior dejó todo para que no llegáramos a enero. ¿Vos te crees que estás hablando con gente normal? Toda la posición de Leliqs las pasaron a pases y estaba a un día. Me podían cuadruplicar la bases monetaria en un día. Cuando llegamos damos un diagnóstico tremendamente crudo el día que asumimos, que fue un domingo por suerte, y ahí determinamos las bases de lo que había que hacer. Era gente que apostaba a que nos cayéramos. No es un juego para niños, para ingenuos», evaluó.

Asimismo expresó: «Un tipo analógico te dice que a Milei lo votó la gente por bronca. En el fondo es tratarnos como un error. Si creen eso, mejor para mí porque no me ven venir. Tienen un problema de resistencia al cambio. Están formateados con un modelo, no aceptan que es un error y se aferran en decir que eso es un error. Los economistas se enojan con la realidad y lo llaman fallo de mercado, en lugar de entender que cambió el modelo».

«¿Sabes quien tomó la decisión de que el tipo de cambio no lo pongamos en 600 que era lo que decían los economistas? Lo puse yo. Cuando hablo con `Toto` (Luis Caputo, ministro de Economía) le dije `ponelo en 800′», dijo y luego explicó los motivos: «El impuesto PAIS mapeaba con lo que tenés en el mercado, entonces eso lo que hacía era achicarme el exceso de demanda de divisas, para que cuando hiciera el ajuste el impacto sobre el empleo sea peor, que podría haber sido peor. Hacemos esa corrección y nos paramos arriba de la cantidad de dinero. Al mismo tiempo empezamos a sanear el balance del Banco Central».

En otro orden, volvió a decir que para él «el estado es una organización criminal» y sostuvo que los senadores y diputados «no van a cobrar un aumento», aunque aclaró: «En lo que a mí depende, no se va a hacer, lo que pase en Diputados le vas a preguntar a Martín (Menem) y lo que pase en el Senado le vas a preguntar a Victoria (Villarruel)».

Javier Milei afirmó que buscará la recuperación de las islas Malvinas

Por último, habló sobre su relación con Estados Unidos, afianzada desde que llegó al Gobierno. “Mi aliado es Estados Unidos, sean demócratas o republicanos. Y vaya que nos están apoyando. Nos regalaron un Hércules», dijo.

Además, consideró que el anuncio de la construcción de una base naval integrada en Ushuaia «fue el acto de soberanía más grande de los últimos 40 años» porque «nos avala el reclamo sobre la Antártida». Y le preguntó a su entrevistador: «¿Ushuaia es la capital de qué? Tierra del Fuego. ¿Y qué más? Islas Malvinas, Georgias, Sándwich y todo el espectro marítimo. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale, que la saquen del ángulo”, dijo.

Ante la consulta sobre si buscará la recuperación de las Islas Malvinas, remarcó: “Obvio. Pero por la vía diplomática. Obvio que pienso en recuperarlas, pero es un proceso de largo plazo”.

Javier Milei criticó los dichos de Benegas Lynch sobre la educación obligatoria

El presidente Javier Milei cuestionó los dichos del diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto «Bertie» Benegas Lynch, quien dio una polémica opinión sobre la educación, al asegurar que no cree en su obligatoriedad. “La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”, dijo el legislador.

Milei criticó a Benegas Lynch tras sus dichos acerca de la educación obligatoria, aunque también cuestionó que existe una distorsión por los dichos del diputado. «Es una frase absolutamente desafortunada, pero además sacada de contexto por una periodista», expresó.

👉 Mantenete informado siempre, estés donde estés. Seguinos en nuestro canal de Whatsapp 📲 https://t.co/whakJNoXxh pic.twitter.com/MCb1BvpOLZ — misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024

Fuente: Ámbito