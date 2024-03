“La tierra sin ustedes y otros cuentos”: la selva misionera en la literatura de ciencia ficción y un llamado a las acciones ecológicas

Andrea Ferrari, escritora, docente y una naturalista apasionada por la selva misionera, creó una obra de ciencia ficción centrada en su conservación ambiental. Los relatos, que imaginan varios futuros posibles para la biodiversidad de la tierra colorada, desde la prevalencia de los pueblos originarios hasta innovaciones tecnológicas, buscan sensibilizar sobre la importancia de avanzar en acciones ecológicas.

La ganadora del premio literario El Barco de Vapor en 2003, contó su profunda conexión con la selva misionera que surgió a partir de un viaje familiar a la provincia en 2012 y luego devino en una obra literaria.

“Cuando en el 2012 viajé con mi familia a Misiones me enamoré, nos enamoramos todos. Yo particularmente me enamoré como si fuera una persona, la selva misionera, la verdad. Y como naturalista la biodiversidad y la maravilla de lo que veía me disparó la imaginación en mil direcciones distintas. Como me gusta mucho la ciencia ficción y suelo escribir ciencia ficción, me fui para ese lado”, explicó.

En esa línea, la escritora resaltó la importancia de la conservación ambiental en su obra, indicando que su libro se centra en el futuro de la selva misionera desde una perspectiva de ciencia ficción. “En el fondo realmente son libros que tienen que ver con la conservación. En inglés existe la categoría de Ecoliteratura, creo que lo que hago se encuadra en eso”, manifestó.

Ferrari imaginó varias realidades alternativas para la selva misionera en su obra, desde un futuro donde los pueblos originarios prevalecen después de la extinción de los blancos, hasta innovaciones tecnológicas como el teletransporte a las Cataratas del Iguazú y zoológicos virtuales para especies extintas. “Es como imaginarse que en el futuro no quedan más jaguares, entonces hay gente que se llaman biomuseólogos que los recrean en tres dimensiones para zoológicos virtuales y qué pasaría si algo sale mal con esa recreación”, precisó.

Más adelante, abordó la situación ecológica actual de la selva misionera y los esfuerzos de conservación, y si bien elogió las iniciativas existentes, también señaló la necesidad de más acción.

“Yo sigo muy de cerca la actividad que realiza Misiones con respecto a Ecología y me parece que hay muchas cosas muy loables. Basta ver un mapa satelital para ver que Misiones, en comparación con Paraguay y Brasil, tiene selva aún. Pero también es cierto que lo verde que se ve en la imagen satelital en gran parte son pinos y eucaliptus. Entonces si bien se hace mucho, es cierto que queda por hacer”, sostuvo la naturalista.

Respecto a la recepción de su libro, Ferrari reconoció que tuvo una repercusión mediana fuera de Argentina, pero se mostró optimista sobre el potencial de su obra para atraer a turistas y lectores interesados en la selva misionera. La escritora reveló su deseo de promocionar su libro en Puerto Iguazú y otros mercados internacionales para aumentar su visibilidad.

Ferrari, que usualmente escribe en inglés, mencionó el peculiar proceso de autotraducción de su libro antes de presentarlo a la Editorial de la Universidad Nacional de Misiones (EdUNaM). Además, destacó la inclusión de su obra en la colección Narratón y su posterior disponibilidad en plataformas como Amazon y Kindle.

Finalmente, Ferrari anunció que para aquellos interesados, La tierra sin ustedes y otros cuentos está disponible a través de Buscalibre y la ecotienda de aves argentinas, además de Amazon para la versión en inglés.

