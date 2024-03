Atentado en Moscú: detuvieron a uno de los sospechosos del ataque

Si bien la mayoría logró escapar, la policía rusa consiguió capturar a un sospechoso luego del atentado en Moscú.

La policía local logró detener a un sospechoso, instantes después del atentado al Ayuntamiento de Crocus, en las afueras de Moscú. Por ahora es el único arrestado, de las presuntas cinco personas que participaron del hecho, aunque existen rumores de que puede haber sido perpetrado por hasta 20 personas.

Tras el violento tiroteo que se llevó a cabo en el ayuntamiento de Moscú, la policía logró detener a un sospechoso, pero aún no hay noticias del resto de los integrantes del grupo armado que ingreso al lugar donde se iba a presentar el grupo Piknik. Luego de que el Gobierno ruso no descarte la participación de terroristas extranjeros, testigos afirmaron que los atacantes no hablaban en ruso.

Así mismo, algunos medios de Rusia comenzaron a difundir imágenes de supuestos sospechosos del ataque. No obstante, varias de estas fotografías corresponden a personas ya fallecidas.

Por otro lado, el medio ruso BAZA publicó esta tarde una imagen del supuesto auto donde habrían escapado algunos de los sospechosos luego del atentado. Se trata de un Renault Simbol con techo oscuro y matrícula de Tver, que huyó del Ayuntamiento a las 20:13. Es por esto que se encuentran buscando al vehículo tanto por Moscú, como por las zonas aledañas.