El vocero presidencial buscó bajar la tensión tras el conflicto por la sesión del mega DNU: “No hay problemas entre Milei y Villarruel”

Manuel Adorni aseguró que el duro mensaje difundido ayer por la Casa Rosada no fue dirigido a la Vicepresidenta sino “a toda la casta política”. “Hubo una mala lectura del comunicado”, consideró el funcionario.

En la previa al tratamiento del mega DNU de Javier Milei en el Senado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a intentar calmar las aguas en el Gobierno tras el duro mensaje difundido ayer por la Casa Rosada luego de que la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, convocara a la sesión de hoy en la Cámara Alta.

“Hubo una mala lectura del comunicado. Estaba dedicado a toda la casta política. Desconocemos por qué se hizo una lectura desacertada y se relacionó el comunicado con un mensaje dirigido a la Vicepresidenta”, aseguró el funcionario.

Luego, y ante las preguntas al respecto de los periodistas presentes, Adorni insistió: “Hacen un mundo donde no lo hay. No hay ningún problema en la relación entre el Presidente y la Vicepresidenta. No hay ninguna interna”.

Las palabras del portavoz buscan bajar la tensión en el oficialismo, luego del temblor que generó en el Gobierno el cruce de ayer entre los dos jefes del Poder Ejecutivo. Adorni, también, sumó presión a los senadores antes del debate del megadecreto de Milei vigente desde fines del año pasado: “Quienes lo rechacen van a ser los responsables de que el Senado vote en contra de un DNU por primera vez en la historia”, indicó.

En ese sentido, enumeró varios de los cambios que la medida tomada por el Presidente trajo al país, y resaltó: “En noviembre de 2023, el pueblo argentino eligió avanzar de manera inequívoca en un camino nuevo”.

FUENTE: TN.