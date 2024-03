Guillermo Moreno advirtió que Argentina está entrando en un proceso de depresión económica como el crack del 29

Para el exsecretario de Comercio, la recesión ya no sería la categoría adecuada para definir al estado al que se encamina la economía, prefiere hablar de una depresión. “Estamos frente a un Gobierno que está violentando las prácticas elementales de la economía”, dijo. Afirmó que los precios siguen aumentando a pesar de que las ventas se desploman, lo que va a llevar al cierre de muchas empresas. Aseguró que el peronismo se está “reorganizando desde las bases” y que los referentes “aparecerán después”.

En entrevista exclusiva con Misiones Online, el economista, empresario, excandidato a presidente y exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, hizo un análisis muy duro de la coyuntura económica y advirtió que nada hace presagiar una mejora.

“Esto es un desastre. Estamos frente a un gobierno que no sabe lo que hace. Es evidente que está perdiendo la batalla contra inflación que disminuye porque estamos entrando depresión económica. La última vez que la Argentina estuvo así fue en el año 30 del siglo pasado. La caída de las ventas es una cosa impresionante o sea que hace cerca de 100 años cuando el famoso crack del 30 pegó en la Argentina e hizo un lio bárbaro. Técnicamente estamos entrando rápidamente en lo que se conoce como depresión económica, no ya recesión sino depresión. No sabe lo que hace la gente. Los niveles de desvío con la realidad que vemos son increíbles. Están violentando las prácticas elementales de la economía. Es un disparate”, indicó.

Fue lapidario al referirse a la posibilidad planteada por el Gobierno nacional de abrir las importaciones de alimentos para reducir la inflación. “¿A usted le parece que es razonable que la Argentina importe alimentos? No hace falta que estudie economía. Vos estás con tu abuela y le decís que Argentina va a importar alimentos y tu abuela te va a decir ‘acostate, nene que estás afiebrado, andá estás diciendo cualquier pavada’. Es una cosa que no vale la pena ni hablarla, ya ni alimentos podemos producir con esta bestia”

Dijo que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, no tiene idea de lo que ocurre en la realidad diaria de las empresas, los comercios y de la gente. “Caputo no va a un supermercado hace 30 años, de qué querés que hable ese muchacho, no sabe nada”, remarcó.

Además de ser un dirigente político de larga trayectoria, Moreno es empresario, tiene desde hace muchos años una distribuidora de productos de ferretería. Argumentó que el hecho de ser empresario le permite hablar de la crisis económica con pleno conocimiento del impacto que está generando en el sector privado.

“En la primera quincena de febrero facturamos 70% menos y después mejoramos un poco porque saqué la fuerza de venta con todo, pero ¿cuántas veces mandar a todo tu equipo para adelante como tractores? los podés mandar una vez en febrero pero ya en marzo no, porque los que tenían que comprar ya compraron.

Consideró que las empresas están incrementando sus precios porque los costos no cierran y descartó de plano que haya especulación. Con lo cual, no habría margen para bajar precios por caída de la demanda y ante la imposibilidad de llegar a las góndolas con valores accesibles, muchas empresas van a cerrar.

La plata de los narcos

Moreno fue escéptico respecto a las acciones que está llevando adelante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para combatir la violencia de los narcos en Rosario, consideró que para atacar al narcotráfico de manera efectiva habría que apuntar a las cabezas y no a los soldados y que para ir contra esas cabezas hay que seguir el rastro del dinero.

“Ayer, al ministro de Seguridad de Santa Fe lo cruzaron por televisión y le preguntaron por las torres blancas. Puso una cara de susto el pobre. Le dicen las torres blancas porque fueron financiadas por el narco, eso es lo que te dicen todos en Rosario, pero nadie pregunta de dónde salió la plata, quien las financió. Mirá si será fácil terminar con eso, pero en vez de buscar por ahí prefieren ir a buscar a un soldadito en un bunker ahí perdido”, indicó.

Para Moreno, si Milei se propusiera verdaderamente combatir al narcotráfico le bastaría con leer los carteles de construcción de esas torres y a partir de allí seguir el rastro del dinero.

“El dueño del hotel donde estuvo alojado Milei es el que hizo las torres. Mirá qué fácil que es, el presidente con un par de llamadas lo puede saber”.

Reconoció que los gobiernos anteriores, incluido el de Cristina, del que formó parte, tampoco avanzaron en esa tarea de seguir la pista del dinero de los narcos para dar con los cabecillas.

Peronismo y doctrina

El excandidato a presidente aseguró que el peronismo se está reorganizando desde las bases, reconoció que todavía no hay liderazgos claros, pero confió en que aparecerán.

“El peronismo es vertical, pero se construye de abajo para arriba. Después siempre va a haber un candidato, siempre va a haber alguien. Pero primero organicemos lo que tiene que hacer el peronismo, también en Misiones, es organizarse. Yo lo veo todos los lugares que caminé, el peronismo está con muchas ganas, se está organizando”, aseguró.

A Juan Grabois lo definió como “un muchacho en formación”, que “tiene voluntad” pero que “sabés las veces que va a cambiar todavía de opinión”.

A Miguel Pichetto en cambio lo definió como “un hombre de Estado”, “un veterano que ya está formado” y “un hombre muy apto”.

Se enojó cuando fue consultado respecto a la posibilidad de construir un “peronismo de centro”, se mostró reacio a utilizar las categorías “izquierda o derecha” y prefirió pensar en términos de nacionalistas y globalizadores.

“No se puede entender el mundo con izquierda y con derecha. Esos son categorías que vienen de la época de la Revolución Francesa. Es ridículo no tiene nada que ver, no aplica nada”, dijo.

Consideró que un programa de recuperación de la economía argentina debería tomar como base a la doctrina peronista al que definió al movimiento nacionalista por excelencia.

“Tenes que resolver el precio de los alimentos, así como están es absolutamente ridículo. No hay mercado interno porque apenas podés comprar la comida y ya no te queda una moneda para seguir comprando. La energía está carísima, así no se puede. No hay industria pesada rentable, ni la panadería, ni la fábrica de pastas, ni fabricar acero ni fabricar aluminio, mucho menos autos y toda la metalmecánica. Esos son los dos vectores de competitividad de la Argentina: alimentos abundantes y baratos y energía abundante… que es lo que hicimos en la década ganada. Así la cosa empieza a caminar”, indicó.