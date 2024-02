Israel confirmó que sus soldados entraron al principal hospital del Sur de Gaza

Las fuerzas israelíes aseguran que dentro del centro Nasser, en la ciudad de Yan Junis, hay actividad terrorista y rehenes capturados; el saldo hasta el momento, según los doctores: un paciente asesinado y otros seis heridos.

RAFAH, Franja de Gaza.- Las fuerzas israelíes confirmaron que ingresaron este jueves al principal hospital en el sur de Gaza tras un largo enfrentamiento, en el marco de la guerra contra el grupo terrorista Hamas iniciada luego de los ataques del 7 de octubre. Desde Israel aseguraron que sus tropas entraron en este lugar porque tenían información que marcaba “actividad terrorista en el interior”, como así también que había rehenes capturados dentro.

Varios videos publicados en internet mostraban caos, gritos y el sonido de disparos en pasillos oscuros llenos de polvo y humo.

BREAKING: LIVE VIDEO OF MOMENT ORTHOPAEDIC DEPT AT NASSER HOSPITAL IN KHAN YUNIS ATTACKED pic.twitter.com/8U1qad4A17

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 15, 2024