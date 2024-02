Ley Ómnibus | Milei haría la apertura de las sesiones ordinarias de espaldas al Congreso

El fracaso legislativo de la Ley Ómnibus y las declaraciones públicas del presidente tensaron la relación entre el Ejecutivo, los legisladores y los gobernadores. El 1 de marzo se podría repetir lo sucedido el pasado 10 de diciembre, cuando habló en las escalinatas frente a sus seguidores.

Hay incertidumbre en el Congreso. No se sabe si Javier Milei inaugurará o no en el recinto un nuevo período de sesiones ordinarias el 1 de marzo, ya que diferentes legisladores de bloques parlamentarios recibieron el adelanto por mail que el presidente “está evaluando no dar el discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa”. Se podría repetir lo sucedido el pasado 10 de diciembre, cuando habló en las escalinatas de espaldas a los diputados y senadores.

El próximo 15 de febrero (se puede extender hasta el 29) finaliza el período de sesiones extraordinarias que habilitó por decreto el presidente Javier Milei con un resultado magro. El Gobierno esperaba sancionar en este tiempo la Ley Ómnibus, “Bases y puntos de partida para la Libertad de los argentinos”, que naufragó en el debate en particular (se aprobaron solo seis artículos y varios de ellos de manera negativa para LLA).

El jefe de la bancada libertaria, Oscar Zago, solicitó que el proyecto retornara a comisión obedeciendo la orden que, desde Israel, dio Milei. Desde la otra Cámara, la implementación de la Boleta Única de papel, el proyecto de reforma electoral que está trabado en el Senado y donde el oficialismo logró únicamente el dictamen de comisión.

Ley Ómnibus, en suspenso

La actividad en la Cámara de Diputados está frenada hasta el regreso del presidente del exterior (viajó a Israel, Italia y el Vaticano, donde se reunirá con el Papa Francisco).

La estrategia parlamentaria del oficialismo está subordinada al guiño del jefe de Estado, más allá de la participación del ministro Guillermo Francos y del titular de la Cámara baja, Martín Menem. Más que pensar en el proyecto, están analizando la forma de recomponer relaciones con los bloques dialoguistas, como el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto, y el bloque de fuerzas provinciales nucleadas bajo el paraguas de Innovación Federal.

También deberán reconstruir los puentes con los gobernadores provinciales que cuentan con injerencia directa sobre los representantes del pueblo de sus provincias. Las declaraciones del presidente que los responsabilizó del fracaso legislativo por “traicionar acuerdos políticos” y las últimas medidas económicas como la eliminación del Fondo Compensador del transporte para subsidiar a las empresas de colectivos urbanos rompieron la relación entre las diferentes jurisdicciones.

De tratarse nuevamente la Ley Ómnibus, deberá comenzar desde foja cero, es decir, abrir el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

