Agenda deportiva del domingo: Copa de la Liga, Super Bowl, Bundesliga, y más

El domingo 11 de febrero de 2024 promete ser un día lleno de emoción y acción deportiva para aficionados de todas partes. Mirá lo que depara este domingo en la agenda deportiva para el 11 de febrero de 2024.

Pero la jornada no se limita al fútbol y al fútbol americano. Desde la Serie A italiana hasta la Premier League inglesa, pasando por la Liga de España y la Bundesliga alemana, los aficionados tendrán una amplia gama de opciones para disfrutar del mejor fútbol europeo. Además, la NBA ofrecerá un enfrentamiento épico entre el Miami Heat y los Boston Celtics, mientras que el hockey masculino también tendrá su momento con la emocionante FIH Pro League, que presenta duelos como España contra Australia y India contra Países Bajos.

COPA DE LA LIGA

17:00 Riestra vs River Plate (TNT SPORTS)

19:00 Lanús vs Platense (ESPN Premium)

21:00 Barracas Central vs Atl Tucumán (TNT SPORTS)

NFL: SUPERBOWL

19:00 Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers (DGO – ESPN 2 – ESPN Extra – FOX SPORTS 3 – STAR +)

SERIE A

08:30 Fiorentina vs Frosinone (DGO – ESPN – STAR +)

11:00 Bologna vs Lecce (STAR +)

11:00 Monza vs Hellas Verona (STAR +)

14:00 Genoa vs Atalanta (STAR +)

16:45 Milan vs Napoli (DGO – ESPN 3 – STAR +)

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Le Havre vs Rennes (DGO – ESPN 2 – STAR +)

11:00 Clermont vs Brest

11:00 Lorient vs Reims

11:00 Toulouse vs Nantes

13:05 Montpellier vs Lyon

16:45 Niza vs Mónaco (STAR +)

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Getafe vs Celta de Vigo (DGO – DSPORTS / 1610)

12:15 Mallorca vs Rayo Vallecano (DGO – DSPORTS / 1610)

14:30 Sevilla vs Atlético Madrid (DGO – ESPN 2 – STAR +)

17:00 Barcelona vs. Granada (DGO – ESPN 2 – STAR +)

PREMIER LEAGUE

11:00 West Ham vs Arsenal FC (DGO – ESPN – STAR +)

13:30 Aston Villa vs Manchester United (DGO – ESPN – STAR +)

BUNDESLIGA

11:30 Stuttgart vs Mainz 05 (DGO – ESPN 2 – STAR +)

13:30 Hoffenheim vs Colonia (STAR +)

NBA

16:00 Miami Heat vs. Boston Celtics (BASQUET PASS TV – DGO – ESPN Extra – STAR +)

PRIMERA NACIONAL

17:00 Guemes (SdE) vs San Martin (SJ)

17:00 Gimnasia (J) vs Arsenal

17:00 Atlanta vs Colón (TYC SPORTS)

17:00 Def. Unidos vs Estudiantes (RC)

17:00 Def. de Belgrano vs Nueva Chicago

18:30 Dep. Maipú vs San Martin (T)

19:00 Racing (C) vs Agropecuario

19:00 Chaco For Ever vs Gimnasia (M)