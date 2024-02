Gira presidencial | Javier Milei llegó a Roma y el lunes se reunirá con el Papa Francisco

El presidente Javier Milei llegó hoy a Roma para participar el domingo de la canonización de la que será la primera santa argentina, Mama Antula, y reunirse el lunes con el papa Francisco además de con su par italiano Sergio Mattarella y con la primer ministro del país europeo, Giorgia Meloni.

Milei aterrizó este viernes en el aeropuerto Fiumicino de la «ciudad eterna» desde Israel minutos a las 14.29 horas locales (10.29 de Argentina).

El Presidente participará el domingo desde las 9.30 de Roma (5.30 de Argentina) de la canonización de la laica consagrada María Antonia de San José Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, que se convertirá en la primera santa del país en una ceremonia que será presidida por Francisco en la Basílica de San Pedro.

Antes de la ceremonia que durará de cerca de dos horas, Milei y la delegación saludarán al Papa en la sacristía, informaron a Télam fuentes vaticanas.

El lunes, a las 9 de la mañana de Roma (5 de Argentina), el pontífice recibirá al mandatario para una audiencia privada luego de la que también saludará a la delegación que integran además la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la canciller Diana Mondino, quienes estuvieron en Israel, primer destino de la gira presidencial.

Para la agenda en Roma se suman a la comitiva oficial los ministros Guillermo Francos (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano), y el anunciado secretario de Culto, Francisco Sánchez.

El encuentro será en la biblioteca privada del segundo piso del Palacio Apostólico del Vaticano y, tras ver a Francisco, Milei mantendrá una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal italiano Pietro Parolin.

Tras la etapa en el Vaticano, el Presidente visitará a su par italiano Sergio Mattarella y luego se reunirá con la premier Meloni, antes de regresar el lunes por la noche a Buenos Aires en un vuelo de línea.

En Roma, el mandatario se alojará hasta el lunes en la residencia de la embajada ante Italia, frente a la Basílica papal de Santa María la Mayor.

El mismo lunes, a las 18 de Roma (14 de Argentina), Mondino se reunirá con el vicepremier y canciller italiano Antonio Tajani en la sede del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, informó la cancillería italiana.

Ayer Milei desarrolló una intensa actividad en el último día en el Estado de Israel, done visitó el kibutz Nir Oz, donde el grupo islamista palestino Hamas provocó una masacre el 7 de octubre, y dijo que ese ataque fue perpetrado por una «nueva versión del nazismo», por lo que llamó a «tomar muy en serio lo que están haciendo los terroristas y combatirlo».

«Verdaderamente esto no puede quedar impune. Hay que tomar muy en serio lo que están haciendo los terroristas y combatirlo. No se puede ser indiferente porque esta es una nueva versión del nazismo y esto no puede permitirse», dijo Milei en declaraciones a la prensa en el lugar, ubicado al sur del Estado de Israel, acompañado por el presidente Isaac Herzog.

En ese poblado -ubicado a 1,8 kilómetros de Gaza-, Milei y Herzog escucharon a las víctimas del ataque, muchas de las cuales son argentinas-israelíes, y les brindó su apoyo.

Por la tarde fue al Muro de los Lamentos, donde participó de una fiesta judía, y a la Iglesia del Santo Sepulcro.

Tras el recorte de subsidios, los gobernadores evalúan ir a la Justicia y acusan a Milei como extremistahttps://t.co/JyhtmKPzhd — misionesonline.net (@misionesonline) February 9, 2024



FUENTE: TN.