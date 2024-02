Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu y condenó el ataque a Israel: “El nazismo moderno hoy está disfrazado del grupo terrorista Hamas”

El Presidente ratificó su objetivo de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, se reunió con el Primer Ministro israelí y condenó fuertemente el ataque de Hamas.

Además, Javier Milei se juntó con empresarios de Jerusalén, como parte de la gira oficial que lleva adelante en ese país, que luego lo llevará a Italia y el Vaticano, en medio del revés parlamentario por la Ley Ómnibus en Diputados, y condenó el ataque a Israel: “El nazismo moderno hoy está disfrazado del grupo terrorista Hamas”. También ratificó su objetivo de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, pese a las amenazas del grupo terrorista Hamas: “Jerusalén es símbolo y estandarte de la vida y la libertad. Elegimos la vida, elegimos Jerusalén occidental como base de nuestra embajada”.

Milei dio un discurso tras su visita al Museo del Holocausto: “Al mirar las tenebrosas imágenes del Holocausto me pregunto dónde estaba el mundo libre en aquel entonces. Y hoy me vuelvo a cuestionar exactamente la misma pregunta, ¿dónde está la voz del mundo libre, reclamando y exigiendo la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días?. Elegir la vida es exigir la liberación de los secuestrados. No debemos callar ante la monstruosidad del nazismo. De forma similar, no podemos callar ante el nazismo moderno, hoy disfrazado del grupo terrorista Hamas. Elegir la vida es luchar contra el terrorismo.

Milei se reunió con Netanyahu en la oficina del primer ministro de ese país, en Jerusalén, en un encuentro bilateral que luego pasó a ser ampliado con funcionarios de ambas naciones. Netanyahu le agradeció a Milei su decisión de declarar al movimiento palestino Hamas organización terrorista, así como también su “firme apoyo” al Estado hebreo y su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

El primer ministro de Israel escribió en su cuenta de X, tras el encuentro: “Feliz de recibir al presidente argentino Javier Millay en Israel. Tuvimos una reunión importante y cálida. Le agradezco su decisión de declarar a Hamas organización terrorista, su firme apoyo a Israel y su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar allí la embajada argentina. ¡Bienvenido amigo!”.

Tras la reunión privada entre ambos hubo un encuentro ampliado con el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer; el director general de la Oficina del Primer Ministro, Yossi Shelley; el ministro de Exteriores, Israel Katz; el presidente del Consejo Económico Nacional, Avi Simon; y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela. De parte del Gobierno participaron además la canciller Diana Mondino, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador designado argentino en Israel, rabino Shimon Axel Wahnish.

Cómo sigue la gira de Javier Milei en Israel en su segundo día en el país asiático

La actividad del segundo día de la gira en Israel incluye una visita guiada al Museo del Holocausto (Yad Vashem), la plantación de árbol en “El Bosque de las Naciones del Keren Kayemet LeIsrael” y la visita a la Ciudad Antigua de Jerusalén.

Milei además tendrá encuentros privados con el empresario mexicano D. Isaac Assa y con el empresario israelí D. Simon Falic, sumado a un encuentro con los principales rabinos principales de Israel, Itzjak Yosef y Rabino David Lau, y con el rabino David Abujatzera.

Mientras que el jueves el Presidente recibirá la bendición del Rabino Osher Vai, visitará el Kibutz Nir Oz, se reunirá junto a su comitiva con familiares de secuestrados por Hamas y posteriormente se despedirá del país en el Muro de los Lamentos (Kotel Hamaaraví – Muro Occidental).

FUENTE: TN.