Misiones | Advierten que la tarifa de colectivos urbanos podría subir un 300% como consecuencia de la quita de subsidios de Nación

El transporte público en Misiones enfrentará un fuerte aumento de tarifas de hasta 300%, según adelantan desde la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP). De esta manera, superaría los 1000 pesos por viaje, debido a la eliminación del Fondo Compensador del Interior impulsada por el Gobierno nacional.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/02/02-08-SantaMariadelasMisiones-Juan-Manuel-Fouce-Situacion-transporte-Nacion-eliminan-fondos-10.50.mp3

Juan Manuel Fouce- Santa María de las Misiones

Juan Manuel Fouce, presidente de la CAEMTAP, expresó su preocupación por el impacto que la eliminación del Fondo Compensador del Interior podría tener en el transporte público de las provincias.

“Afectaría a los servicios urbanos y suburbanos, es decir, a los servicios de hasta 60 kilómetros que tienen subsidios, porque la mitad no tienen. Y después afectaría a algunos servicios que entraron en otra disposición, que son un poquito más largos, pero por su baja rentabilidad y que fueran también como suburbano. Y a los servicios urbanos, y obviamente, eso va a ser trasladado a una tarifa”, explicó, en referencia al impacto de la medida en Misiones.

De esta manera, la tarifa de los colectivos dependería de la cantidad de pasajeros que viajen, el recorrido, el tipo de unidad, entre otros factores. No obstante, aclaró que el monto de la tarifa no se va a liberar pues se fijará a través de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia aunque, inevitablemente será más elevado debido a que no dispondrán del subsidio.

La proyección es que, sin subsidios, la tarifa de los servicios urbanos podría aumentar en un 300%, una cifra que superaría los mil pesos, lo que representa un cambio significativo para los usuarios del transporte público de la tierra colorada.

En relación con el impacto directo en los usuarios y la operatividad del transporte en la provincia, manifestó que “la aplicación del incremento va a tener que ser inmediata”, debido a que de los 3 mil millones que Misiones debería recibir de Nación solamente recibió 7 millones, lo cual afecta la posibilidad de que la provincia inyecte dinero al Fondo Compensador Provincial.

Por otro lado, Fouce también abordó el tema de las consecuencias laborales de estas medidas, indicando que «yo calculo que las empresas van a reducir personal y prestar menos servicios, no va a quedar otra». Así, las frecuencias de circulación de los colectivos interurbanos se reducirán puesto que las empresas para sostenerse deberán mantener solamente los servicios rentables.

Ante estas circunstancias, advirtió que “van a haber muchos paros, este año va a ser un año complicado porque la escala salarial, más allá de que sea o no legítima en cuanto a términos de inflación, lo cierto es que hay pagar, no hay dinero. No hay dinero para pagar esos salarios, porque no hay recaudación. Una cosa lleva a la otra. La tarifa baja, no hay subsidio, no hay para pagar el salario. El Estado está pagando con meses y meses de atraso, todavía no se cobró lo de diciembre del año pasado, lo que hace al Fondo Compensador”, precisó.

