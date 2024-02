Doble homicidio en Aristóbulo | “Tenía mucho miedo de abrir una puerta y encontrar a mi hermana muerta”, declaró la hermana de Da Rocha

Lucía Martins Da Rocha, hermana de Regina, una de las víctimas fatales, describió los pormenores que vivió horas antes y los primeros minutos posteriores al trágico hallazgo. Destacó que fue una vecina quien alertó acerca de la inactividad en la propiedad de Daniel Ferrari -donde también residía su consanguínea, pues alquilaba una casa en el mismo predio- y la acompañó a recorrer el lugar.

“Yo no sabía de nada. Estaba en casa haciendo limpieza y cocinando. La vecina de ella se preocupó porque la casa estaba abierta y no se los veía caminar, nada”, declaró. Asimismo, dijo que cuando esta mujer intentó comunicarse telefónicamente con la víctima, no recibió respuesta, por lo que se acercó a la vivienda y tras una revisión rápida no vio rastros de la pareja, por lo que dio aviso a Martins y ambas ingresaron al predio.

“Cuando llegué no vi la puerta, me quedé en shock total. Empecé a rodear la casa y llamarle a él y ella, pero nadie me contestaba. Di una vuelta y cuando volví, abrí la puerta principal que estaba entreabierta. Entonces empujé, puse la cabeza adentro y vi que era Ferrari”, precisó. De inmediato, de acuerdo a sus palabras, advirtió a través de un grito a su acompañante que su cuñado estaba muerto.

Seguidamente, recorrió la vivienda hasta toparse con la terrible escena de su hermana que yacía sin vida en el baño. “Entré con mucho miedo, no sabía ni como pisar porque había tantas cosas en el piso. Era como las 5 de la tarde cuando entré. Ni pasó por mi cabeza que ese asesino podía estar ahí adentro. Todas las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Tenía mucho miedo de abrir una puerta y encontrar a mi hermana muerta”, relató.

Tras presenciar la trágica escena, y sin rastros de quién sería el culpable del aberrante crimen, la mujer instó a la vecina a llamar a las autoridades.

Cabe aclarar que en el lugar de los hechos, también residía una tercera persona, se trata de una adulta mayor que se encontraba postrada en una cama. Según señaló la entrevistada, era paciente de Ferrari, quien se desempeñaba también como terapeuta y la habría trasladado desde Buenos Aires recientemente para cuidarla. “El asesino seguramente le amenazó de muerte, ella no puede hablar y está en shock”, consideró Martins.

Si bien la mujer manifestó que no mantenía un trato cercano con Ferrari, contó que en días anteriores habrían compartido un asado familiar pero “todo era normal, no vimos nada diferente”. Sin embargo, sobre la actitud diaria del hombre, confesó: “Nos dábamos cuenta que él era una persona muy cerrada. Él si entraba a la pileta era solo o en un rinconcito, no hablaba casi nada con nosotros”.

Por otro lado, respecto al único detenido por el caso hasta el momento, un joven de 24 años cuyo apellido es Sanabria y fuentes revelaron que se trataría del sobrino de Ferrari, mencionó: “Nunca le vi”.

Entre las primeras hipótesis, Martins afirmó: “Nunca me pasó por mi cabeza que él le podía matar, porque él la quería mucho. Ella era una persona de confianza de él, el dejó el parque entero, la casa entera, los dos caballos, la garage, la piscina, todo lo que había allí para que ella cuide y trabajé ahí”.

El hecho

El pasado viernes dos de febrero, alrededor de las 17:30 horas, Daniel Ferrari (62), emprendedor turístico y Regina Da Rocha (57), su concubina y empleada doméstica, fueron hallados sin vida por la hermana de la mujer y una vecina en el domicilio del hombre, ubicado sobre la Ruta Nacional 14, entre Aristóbulo del Valle y Salto Encantado.

Tras recibir el aviso, el personal de la Unidad Regional XI arribó al lugar para las primeras diligencias. Luego se sumaron peritos de la Dirección General de Policía Científica, Forense y Dirección Homicidios de Posadas.

El médico policial que examinó los cuerpos estableció que ambos presentaban signos de violencia, debido a los hematomas y cortes. Por disposición del Juzgado de Instrucción Nro. 2 de Oberá. Los mismos fueron trasladados a la morgue judicial de Posadas, para que se les realice la autopsia correspondiente.

Posteriormente, la autopsia indicó que la mujer fue estrangulada con un lazo, en lo que sería una asfixia mecánica, mientras que el empresario turístico sufrió un infarto a causa de los múltiples golpes que recibió.

En tanto, en el transcurso del fin de semana, a través de una acción conjunta entre investigadores de la Policía de Misiones y sus pares de Corrientes, se detuvo a un hombre de 24 años, principal sospechoso por el doble homicidio. La intervención tuvo lugar la localidad de Santo Tomé, Corrientes.

