Reducción de emisiones de CO2 | “Todos somos agentes de cambio, las pequeñas acciones cotidianas influyen”, destacan desde la Secretaría de Energía

Mariana González Molina, asesora en Gestión Ambiental de la Secretaría de Energía de Misiones, resaltó la importancia de integrar políticas ambientales al desarrollo de proyectos de innovación y tecnología. Asimismo, indicó que las acciones cotidianas que promueven la sustentabilidad en los hogares o ámbitos laborales y la educación ciudadana son las claves para combatir el cambio climático.

González Molina participó del Streaming de Misiones Online, donde se refirió a las políticas ambientales que abordan desde su área de trabajo para fomentar la reducción de las emisiones de carbono y el desarrollo de las energías renovables en la provincia.

Por ello, destacó la modalidad de trabajo que llevan adelante junto al ingeniero Paolo Quintana desde que asumió, la cual consiste en considerar el cuidado ambiental desde la génesis de un proyecto. «La idea siempre fue que el ambiente y el desarrollo vayan de la mano y no que venga el ambiente más tarde», subrayó. Esta iniciativa se materializó en diversos proyectos, como el recientemente presentado en el arroyo Mártires, donde se construirá un parque solar fotovoltaico flotante.

González Molina ponderó que en consonancia con las acciones gubernamentales, resultan nodales los cambios en las prácticas cotidianas en la lucha contra el cambio climático. «Somos todos agentes de cambio», afirmó, destacando que incluso cuestiones simples como separar la basura tienen un impacto significativo. Para acompañar a la comunidad, la Secretaría de Energía implementó estrategias como la separación de residuos y el uso de «botellas de amor» para recoger plásticos.

En la misma línea, la licenciada habló sobre los desafíos del cambio climático y la necesidad de una mayor concientización. “Es real que hay un cambio climático, está la tierra más caliente, tenemos que pensar que la humanidad cuando arrancó todo esto era mucho menos, el consumo era mucho menor, no había tanta gente, no había tecnología, no había innovación, entonces si bien está perfecto que haya innovación porque tiene que haber desarrollo, pero no nos podemos olvidar del ambiente”, sostuvo.

De allí que la funcionaria alentó a recurrir a medios de transporte más sustentables en tanto sea posible, tales como monopatines eléctricos o bicicletas. “En Buenos Aires también se utiliza mucho que los autos que van completos pagan menos, ya sea en peajes o en distintos lugares o en estacionamientos, hay una reducción de la tarifa porque el auto está completo y no hay una sola persona en el vehículo. Ese día solo un auto se mueve y eso impacta”, precisó.

De este modo, consideró que la clave radica en la educación de la ciudadanía, tanto con los hijos como en el ámbito laboral también.

Por último, indicó qué hábitos conviene implementar en los hogares para contribuir a la causa. Recomendó separar los residuos, utilizar el aire acondicionado a partir de los 24 grados, sustituir las lámparas por luces led, entre otros.

En el caso de otros residuos más peligrosos para la población, informó que en la oficina de la Secretaría -por calle Córdoba 2167- tienen disponible un ecopunto de pilas.

