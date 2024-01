Resaltan la importancia de las campañas de prevención para evitar siniestros viales y recuerdan que está a disposicón la Línea 149 de asistencia a víctimas 

Mavi Araujo, coordinadora de la Línea 149 de Asistencia de Víctimas de Siniestros Viales y miembro de Estrellas Amarillas, destacó la importancia de la conciencia colectiva en la lucha y prevención de siniestros viales.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/01-25-SantaMariadelasMisiones-Maria-Araujo-Actividad-Asociacion-Estrellas-Amarillas-11.01.mp3

Mavi Araujo – Santa María de las Misiones

Mavi Araujo, coordinadora de la Línea 149 de Asistencia de Víctimas de Siniestros Viales y miembro de Estrellas Amarillas, destacó la importancia de la conciencia colectiva en la lucha y prevención de siniestros viales.

Araujo es Coordinadora Provincial de la Línea 149 de Asistencia de Víctimas de Siniestros Viales y también es miembro de la Red Estrellas Amarillas desde 2012. Hace unos años, se unió a esta causa, impulsada por la necesidad personal después de perder a su propio hijo en un siniestro vial en 2006.

“En ese momento yo estaba en el Concejo Deliberante como concejal de la ciudad de Eldorado, y sacamos una ordenanza donde el municipio se adhiere a esta campaña nacional de concientización vial, que son justamente las Estrellas Amarillas”, agregó.

En Estrellas Amarillas el objetivo principal es concientizar a la sociedad sobre la importancia de la prudencia en las vías. Araujo subrayó la diferencia entre accidentes y siniestros viales, resaltando la evitabilidad de estos últimos. “No llamamos accidente justamente porque el accidente se puede evitar. Y cuando pasan este tipo de cosas, son siniestros viales. Lamentablemente esto no es nada lindo, no es nada agradable la cantidad de estrellas que tenemos, sino que justamente tratamos de que cada estrella signifique para los demás la concientización de ser prudente cuando estamos detrás de un volante”, sostuvo.

Por otro lado, explicó que la línea 149, disponible las 24 horas los 365 días del año, busca ser un recurso integral para las familias afectadas. La línea 149 ofrece una amplia gama de servicios de asistencia a víctimas de siniestros viales. En primer lugar, brinda apoyo psicológico, seguido de la coordinación integral que abarca asistencia médica, rehabilitación, ayuda económica y conexión con el Ministerio de Bienestar Social para evaluar y proporcionar apoyo financiero según la necesidad.

Además, ofrece asesoramiento jurídico, actuando como intermediario con los centros de acceso a la justicia. Los traslados y hospedaje gratuito, tanto para las personas afectadas como para sus familias, también son servicios incluidos en la línea 149, la cual es gestionada por el Estado.

“Mi función es dar difusión de esto, nosotros podemos acercarnos a la familia para asesorar de que llame a 149. Si la familia no lo puede hacer, lo hago yo generalmente. Pero justamente este es el problema, que por ahí pasan en lugares muy lejos de los centros urbanos donde la familia por ahí no tiene el acceso a un teléfono siquiera”, comentó Araujo.

Por otra parte, la línea 149 brinda asistencia incluso en casos de siniestros viales ocurridos en el extranjero. En tales situaciones, la comunicación se establece a través de los consulados de cualquier país, activando el protocolo correspondiente para gestionar la situación cuando los afectados se encuentran fuera del país. A pesar de la complejidad adicional, la línea 149 está disponible y presente en todo momento, asegurando su alcance global.

Tal vez te interese leer: Familiares de Dana Sánchez colocaron una cruz en el lugar del trágico siniestro vial donde la joven perdió la vida

En cuanto a la concientización, expresó su deseo de que se debe tomar más conciencia: “Lamentablemente, no se toma conciencia. Yo lo sé, es horrible, pero cuando no se toca de cerca, cuando no es un familiar, cuando no es alguien cercano, un amigo, es como que a nadie le va a pasar. Y yo creo que esto es propio, es natural del ser humano, que como cuando a mí no me toca no pasa nada, pero yo creo que necesitamos comprometernos todos en una campaña de concientización”, mencionó, haciendo énfasis en charlas educativas en las escuelas y una política de estado que promueva la responsabilidad y la prudencia en las rutas.

También habló de las iniciativas recientes de Estrellas Amarillas, incluyendo su presencia en los exámenes teóricos para obtener la licencia de conducir desde 2020. “Creo que es un logro importante, ya que en el momento de que finalmente los que van a hacer por primera vez su licencia y aquí los que se les ha caducado y tienen que volver a hacer, hoy día está presente”, dijo. Araujo celebró este logro y destacó la importancia de incluir preguntas relacionadas con Estrellas Amarillas en los exámenes, contribuyendo así a la concientización desde una edad temprana.

En esta misma línea, consideró que la modificación del Código Penal es crucial para abordar la gravedad de los siniestros viales y las consecuencias mortales. En este sentido, señaló la necesidad de prevenir estos eventos que afectan no solo a las familias sino a toda la sociedad. “Hay que cambiar algunos artículos y la visión de la justicia sobre cuando hay una muerte, porque ya un siniestro vial es muy duro, pero mucho más cuando se produce una muerte y cuáles son las consecuencias a toda la sociedad, porque no solamente la familia queda destrozada, hay una sociedad también detrás de que queda destrozada”, sostuvo.

Finalmente, dijo que el compromiso con esta causa es de toda la sociedad en su conjunto, subrayando la importancia de la conciencia y la eficacia en la aplicación de las leyes para aquellos que cometen delitos de esta índole. “El Estado somos todos, no hablo solamente de funcionarios, hablo de la sociedad general. Sean conscientes y hagan las cosas realmente, que cada uno que cometa un delito de esa característica pueda pagarlo y eficientemente”, concluyó.