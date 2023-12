Cada vez más personas utilizan el servicio de Uber en Posadas

En el transcurso de esta semana, se conoció la normativa que aplica multas más severas a los conductores de Uber. Ante esto, cientos de usuarios salieron a defender a la plataforma y su servicio. Con Misiones Online nos tomamos un Uber y conocimos el servicio en primera persona.

En la última sesión del Concejo Deliberante de Posadas, llevada a cabo el pasado jueves, se aprobaron cambios en los valores de las multas impuestas a los conductores que trabajan con la aplicación Uber. Sin embargo, una conductora de Uber explicó que cada vez más usuarios se suman como clientes para realizar sus viajes diarios.

La Polaca, como prefirió ser llamada, una conductora de Uber de la capital misionera, comentó que posadeños eligen Uber por “la facilidad que tienen de pedir el servicio, no tienen mucha espera porque la aplicación asigna al chofer más cercano del perímetro del pasajero y por otro lado saben qué chofer los vienen a buscar y sus datos, también tratamos de tener un vehículo en condiciones, y además el precio”, afirmó la joven.

La seguridad

La conductora añadió que recibió comentarios acerca de la seguridad que tiene la plataforma en cuanto a su geolocalización. “Muchos pueden mandar a sus familiares con tranquilidad, saben el recorrido y si una persona pide para otras personas puede ver el recorrido y compartir la ubicación. Esto lo puede hacer tanto la persona que pidió como a quien quiere compartir”, añadió.

Por su parte, una usuaria señaló: “Elijo Uber y no voy a dejar de elegirlo, porque es más seguro, ya sé de entrada la patente, el nombre, puedo ver qué puntaje le pusieron otras personas, me da más tranquilidad, hay mejor trato y es más seguro; a la mayoría de tacheros si tuviera que calificarlos le pondría una estrella, porque no se puede poner cero”.

El precio del servicio

Por otro lado, uno de los motivos en los que hizo énfasis la conductora fue el precio de los viajes. En este sentido, aclaró que el valor de los recorridos es determinado directamente por la aplicación, no por los conductores. Así también, el valor que arroja la aplicación es una “tarifa flotante”, que es determinada por el algoritmo en base la disponibilidad de vehículos en ese momento y la demanda de clientes.

En ese sentido, como ejemplo, un viaje desde el Cuarto Tramo de la Costanera de Posadas, frente a la ex estación de trenes, hasta la rotonda de Roca y Costanera, tuvo un costo de $1.200 pesos con la aplicación de Uber. El mismo recorrido consultado a una agencia de remises arrojó el precio de $1.800 pesos.

Los precios de los viajes en taxis y remises están regulados y estipulado actualmente en $340 la bajada de bandera y $40 la ficha. Esos precios se modificarán en breve, ya que esta semana el Concejo Deliberante aprobó un aumento de tarifas, pasando a $600 la bajada de bandera y a $60 la ficha.

Estado de los vehículos

En cuando al estado de los vehículos, la joven conductora de Uber explicó que deben seguir una serie de pautas que son establecidas por la misma aplicación. “Tenemos ciertos requerimientos en cuanto al año del auto, además del tema de la prestación, de la comodidad y del confort”, explicó.

Así también, añadió que la plataforma posee un sistema de votación a los choferes por parte de los usuarios, lo que influye en la decisión de los clientes. “El pasajero puede calificar su desconformidad con el vehículo”, concluyó la connductora.