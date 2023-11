Milei adelantó que el 11 de diciembre enviará leyes al Congreso para reformar el Estado y llamará a extraordinarias

El presidente electo, Javier Milei, adelantó que el día posterior a su asunción enviará un paquete de leyes al Congreso para reformar el Estado. Y confirmó que convocarán a sesiones extraordinarias.

Mientras continúa con el armado de su gabinete, el presidente electo, Javier Milei, adelantó que el día posterior a su asunción en el Gobierno enviará un paquete de leyes al Congreso para reformar el Estado. Y confirmó que convocarán a sesiones extraordinarias.

“El día 11 entra un paquete enorme de leyes con toda la reforma del Estado y un montón de leyes asociadas a ello”, aseguró esta noche en diálogo con la prensa. El objetivo es comenzar a tratar cuanto antes las modificaciones sobre el organigrama estatal.

Dentro del envío de leyes al Congreso se incluirá la reforma del Estado nacional con foco en un recorte en la cantidad de ministerios, que pasarán de 19 a 8. Se verán afectadas las carteras de Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación; Cultura; Desarrollo Territorial y Hábitat; Mujeres, Géneros y Diversidad; Transporte; y Turismo y Deportes.

El organigrama del Poder Ejecutivo nacional del Gobierno libertario estará conformado por ocho supraministerios: Defensa, Justicia, Economía, Capital Humano, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad e Interior.

Milei confirmó que convocará a sesiones extraordinarias

En ese sentido, ratificó que no demorarán en abrir el debate en el Congreso. “No vamos a esperar a marzo a que vengan las (sesiones) ordinarias. Vamos a llamar a sesiones extraordinarias porque es urgente”.

El economista libertario afirmó en la entrevista con La Nación+ que, ante la situación económica que atraviesa el país, «no podemos esperar a marzo».

A propósito del apoyo político en el Parlamento para la aprobación del paquete de leyes que espera enviar el día posterior a su asunción, Milei remarcó esta noche que “vamos a buscar el mejor equilibrio político para que las leyes tomen curso”.

“Estamos buscando la solución que genere el menor daño posible”, prosiguió Milei y añadió: “No somos un conjunto de sádicos que queremos generar dolor en la gente. Lo que decimos es que el camino alternativo es un desastre y no sabemos dónde termina. El ajuste va a tener lugar igual, pero puede ser por las buenas o las malas: por las malas y desordenado termina mal”.

Milei y el elogio a Caputo: “Tiene una muñeca financiera experta”

En otro pasaje de la entrevista, Milei aseguró que Luis “Toto” Caputo tiene una “muñeca financiera experta” para “desarmar la bola de Leliqs para evitar la hiperinflación” y aseguró que en el armado de su gabinete no le impone “nadie nada”.

“Tengo que desarmar la bola de Leliqs para evitar la hiperinflación”, remarcó Milei y consideró que para ese trabajo necesita “alguien con una muñeca financiera experta, no hay mayor experto financiero en Argentina que Luis ‘Toto’ Caputo. Es el ideal para desarmar ese problema”.

Si bien Milei aseguró que el cargo final que ocupe Caputo “se va a definir conforme se acomode el organigrama”, ponderó su última reunión hace unos días con los principales banqueros del país donde “salieron todos contentos”, luego de que el exministro de Finanzas de Mauricio Macri comentara su plan en materia financiera.

“El otro día tuvo una reunión con banqueros y salieron todos contentos. Es un excelente principio de solución”, marcó sobre Caputo.

Milei también se refirió a los nombres que circulan para el resto de su gabinete, entre los que aparecen varias figuras del PRO e indicó que “hay una muy buena posibilidad de integración de equipos”, y precisó: “Vimos que tenemos mucho en común y en el 90% de la agenda estamos de acuerdo”.

“A mí no me impone nadie nada. Si hay un cuadro que me interesa lo llamo yo”, enfatizó el presidente electo consultado por si Macri podría ser responsable de algunas de las designaciones del nuevo gabinete de Gobierno.

Fuente: Ámbito