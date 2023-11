Evalúan dar la custodia de las niñas víctimas de abuso sexual en Oberá a familiares: “En base a experticia, determinamos que la madre no puede cumplir los roles parentales”

Las niñas de 7 y 4 años de edad son hermanas y quedaron en resguardo del Hogar Mitaí. Hay una situación presuntiva de abuso sexual manifestado por su propia madre, que está en materia de investigación. El equipo interdisciplinario que las rescató estudia una posible custodia de un tio que estaría citado para el próximo lunes.

El titular del Área de Niñez de la Municipalidad de Oberá Andrés Dinter, dialogó con Misiones Online sobre el caso que involucra a las pequeñas, que estaban viviendo en un entorno familiar, atravesado por el consumo problemático de sustancias y que desencadenó una alarmante situación.

Contó que “la madre, de aproximadamente 34 años, ha estado bajo seguimiento debido a su dependencia del alcohol y las drogas”. La asistencia brindada incluyó ayuda con alimentos, e insumos, para la preparación de comidas como mbeyú y pastafrola, así como orientación para que pueda emprender y reconstruir su rol parental.

Sin embargo, el caso dio un giro abrupto cuando surgió una denuncia espontánea a través de un trabajador social que pertenece a la pastoral, involucrando a las menores un presunto abuso. La denuncia señaló que la madre estuvo presente durante el abuso y amenazó al presunto abusador con consecuencias graves.

El personal de intervención, alertado por esta denuncia, se dirigió a la vivienda ubicada en el centro obereño, relató que “tras varios intentos de contactar a la madre y sin obtener respuesta, se vieron obligados a solicitar ayuda policial para ingresar”. Allí, encontraron a la madre y a sus hijas dormidas en horas del mediodía, con signos de intoxicación por alcohol”.

En una primera instancia, la madre admitió haber dejado a las niñas bajo el cuidado de una persona mientras ella asistía a un baile, pero las niñas, inicialmente, no mencionaron el presunto abuso. El caso está en materia de investigación, de hecho, se puso en funcionamiento el GAF, Guardia Activa Forense, que es la herramienta administrativa utilizada para la activación de los delitos contra la integridad sexual y autopsias, que es de abordaje interdisciplinario.

Ante la ausencia de familiares disponibles para hacerse cargo, se tomó la decisión de trasladar a las niñas a un centro de protección, Hogar Mitaí, considerando el riesgo. Mientras tanto se realizará una evaluación exhaustiva del caso para determinar la veracidad de la denuncia y garantizar la seguridad de las menores y los derechos que han sido vulnerados.

El responsable del área, mencionó que se está en contacto con posibles familiares dispuestos a cuidar a las niñas, pero la prioridad actual es salvaguardar su bienestar. Además, resaltó la crítica situación social en la que se desenvuelve esta familia:

“Nosotros en base a experticia, determinamos que la madre no puede cumplir los roles parentales, ya se probó, se acompañó, se asistió, y lamentablemente estas nenas corren serio riesgo de que sean vulnerados sus derechos”. Ejemplificó que las niñas comen en la escuela, a la que asisten por la tarde y que cuando realizaron la inspección en el domicilio luego de la dramática situación relatada por la madre, eran las 12 del mediodía y las nenas no habían comido desde el día anterior” citó. Agregó que la madre cuando está bien trata de salir adelante, pero no puede, ya que tiene un entorno totalmente desfavorable y está muy afectada por el consumo de drogas. Por tanto, se están tomando acciones urgentes para proteger a las menores expuestas a entornos vulnerables y consumo de sustancias, enfocándose en salvaguardar sus derechos fundamentales y ofrecerles un ambiente seguro y estable” detalló.

Con respecto a la presunción de abuso, no se sabe concretamente si ocurrió o si es una fabulación de la madre, ya que la misma se desdijo: “primero denunció ante un trabajador social, y luego manifestó que no hubo tal situación, que ella se exaltó y que en realidad el presunto abusador había entrado a su casa a robar”. El lunes, está citado un familiar de las pequeñas que podría ayudar con la asistencia y contención, y lo que se hará son las averiguaciones pertinentes del caso y se verá que vínculos tiene con las nenas para poder continuar.