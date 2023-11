Hoy inicia la última fecha de la Copa de la Liga: hora y TV de todos los partidos

La última jornada de la fase de grupos del certamen se viene con definiciones sobre quiénes seguirán en carrera y quedarán en posición de descenso. Repasá la programación y todos los detalles.

Así, finalmente la programación separó los partidos por objetivo: la permanencia se jugará este sábado con los cuatro partidos en simultáneo desde las 18: Vélez (46 puntos) vs. Colón (45), Banfield vs. Gimnasia (45), Unión (43) vs. Tigre y Platense vs. Sarmiento (46).

Por su parte, los boletos a playoffs se jugarán entre el domingo 26 y el lunes 27. Entre estos duelos, se destacan los de la Zona A del domingo a las 18 entre River (23) e Instituto (19) y Talleres e Independiente (23). Por la noche, a las 21.30, Godoy Cruz (22) intentará consolidar el primer lugar en la B recibiendo al eliminado Boca, que tiene que ganar y estar atento a otros resultados para sacar pasaje a la próxima Copa Libertadores.

Por el mismo grupo, el lunes a las 19 Central Córdoba (19) visitará a San Lorenzo, también sin chances, y a las 21.30 Racing será local de Belgrano (ambos con 21 unidades).

Fixture de la fecha 14 de la Copa de la Liga

Sábado 25 de noviembre

18.00 Banfield – Gimnasia (Zona A) (ESPN Premium)

18.00 Platense – Sarmiento (Zona B) (TV Pública)

18.00 Unión – Tigre (Zona B) (TNT Sports)

18.00 Vélez – Colón (Zona A) (ESNP Premium)

Domingo 26 de noviembre

18.00 River – Instituto (Zona A) (TNT Sports)

18.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona A) (TNT Común)

18.00 Talleres – Independiente (Zona A) (ESPN Premium)

18.00 Arsenal – Rosario Central (Zona A) (ESPN Común)

21.30 Godoy Cruz – Boca (Zona B) (ESPN Premium)

Lunes 27 de noviembre

19.00 Estudiantes – Lanús (Zona B) (TNT Sports)

19.00 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona B) ESPN Premium)

21.30 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona B) (ESPN Premium)

21.30 Racing – Belgrano (Zona B) (TNT Sports)

Martes 28 de noviembre

19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A) (TNT Sports)

Tabla de anual de la Copa de la Liga

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga