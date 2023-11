Se define la Copa de la Liga Profesional: los árbitros de la fecha 14

La AFA informó las ternas arbitrales de la última jornada, en la que se definen el descenso y los clasificados a las copas internacionales. Conocé todos los detalles de las designaciones.

La AFA informó las ternas arbitrales para la fecha 14 Copa de la Liga Profesional, la última de la fase regular del certamen y en la que se definen el descenso y los clasificados a las copas internacionales de 2024.

Los árbitros de los partidos clave en la lucha por la permanencia

El sábado desde las 18, Ariel Penel será el juez principal del mano a mano entre Vélez y Colón (Zona A), Facundo Tello estará en Banfield vs. Gimnasia (Zona A), Silvio Trucco en Platense vs. Sarmiento (Zona B) y Yael Falcón Pérez en el duelo de Unión con Tigre (Zona B).

Los árbitros de los encuentros que definen los clasificados a las copas

El domingo, a las 18, Nazareno Arasa será el árbitro en el duelo de River con Instituto, Fernando Rapallini estará en Atlético Tucumán vs. Huracán, Hernán Mastrángelo en Talleres vs. Independiente y Andrés Merlos en Arsenal vs. Rosario Central. Por su parte, Nicolás Ramírez estará a cargo del choque de Godoy Cruz con Boca, a las 21.30, en Mendoza.

La designación completa

Sábado 25 de noviembre

18.00 Banfield – Gimnasia (Zona A)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Darío Herrera

AVAR: Fabricio Llobet

18.00 Platense – Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Silvio Trucco

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Pablo González

18.00 Unión – Tigre (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

18.00 Vélez – Colón (Zona A)

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Romero

Domingo 26 de noviembre

18.00 River – Instituto (Zona A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Sebastián Zunino

AVAR: Gastón Suárez

18.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona A)

Árbitro: Fernando Rapallini

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Salomé Di Iorio

18.00 Talleres – Independiente (Zona A)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Facundo Rodríguez

18.00 Arsenal – Rosario Central (Zona A)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Pablo Echavarría

21.30 Godoy Cruz – Boca (Zona B)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Sebastián Martínez

Lunes 27 de noviembre

19.00 Estudiantes – Lanús (Zona B)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Franco Acita

19.00 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona B)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: José Carreras

VAR: Luis Lobo Medina

AVAR: Nelson Sosa

21.30 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Yamil Possi

AVAR: Juan Pablo Belatti

21.30 Racing – Belgrano (Zona B)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Cristian Navarro

Martes 28 de noviembre

19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Mauro Biasutto

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gisella Trucco

Fuente: TyC Sports