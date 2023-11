Luis Steffen, vicepresidente segundo de la Confederación Económica de Misiones, comentó sus impresiones sobre los resultados electorales recientes y las expectativas que esto genera en los diferentes sectores de la provincia. Destacó que hace falta esperar y tener paciencia hasta que abran los mercados financieros.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/11/11-21-Rep-Luis-Steffen-triundo-Milei-movimiento-del-mercado-7.50.mp3

República – Luis Steffen

Consultado sobre el inesperado resultado de las elecciones, Steffen expresó su sorpresa: «La verdad que personalmente no esperaba este resultado, esta diferencia, creí que iba a ser mucho más parejo». Además, sobre el impacto que podría generar en los mercados financieros, declaró: «Se veía que no se especulaba con una devaluación hoy, sino que más bien para diciembre, cuando uno miraba los mercados y los futuros».

El vicepresidente de la Confederación Económica de Misiones enfatizó la complejidad de la situación actual y proyectó dificultades a corto plazo. «La recesión, la inflación, todo eso recién va a empezar. Argentina tiene que devaluar para poder volver a ser competitivo con los países adonde nosotros exportamos y hay que ingresar dólares», aseguró. Asimismo, señaló la necesidad de un consenso amplio para lograr cambios significativos en la situación económica.

En cuanto a las expectativas ante los anuncios del presidente electo, Steffen abordó el tema de las empresas estatales, su viabilidad y los planes de privatizarlas que tiene en marcha el presidente electo.

«Las empresas del Estado no pueden ser deficitarias. No existe en ningún lugar del mundo que las empresas sean deficitarias. Porque lo que es deficitario vos lo tenés que pagar con ingresos de otro lado. O sea, estamos sacando de un lado para tapar otro lado. O emitimos, o ponemos impuestos, pero de algún lado tenemos que solventar esa pérdida. Lo que sí me parece que tiene que llegar al momento en que las empresas del Estado, de una vez y por todas, sean administradas por gente capaz y que ganen razonablemente, que manejen el precio. Para que no vengan empresas extranjeras, que establecen un precio a competir y que hagan lo que quieran», sostuvo.

Sobre la apertura de importaciones, Steffen enfatizó en la importancia de un control gradual para no perjudicar a la industria nacional. «La apertura de importaciones no puede ser de un día para otro libre porque sino vamos a perjudicar a la industria nacional. Tenemos que tener cierto control pero también abrirnos al mundo», consideró.

Tal vez te interese leer: Dólar: cómo abrirá el mercado tras el resultado del balotaje que ubicó a Javier Milei como nuevo presidente argentino

Por otro lado, al hablar de las perspectivas en el sector comercial, describió el momento como de paciencia y espera, destacando la importancia de observar el comportamiento de los mercados financieros. «Hoy es un día muy complicado. Hay que esperar que abran los mercados. Ahí vamos a saber si va a haber una devaluación», indicó.

En relación a la reforma laboral, Steffen abogó por una modernización en lugar de una reducción de derechos para los trabajadores: «No hace falta que los empleados pierdan derechos. Cuando no pueden vivir dignamente, perdieron el principal derecho de vivir dignamente en un país».

Finalmente, tocó el tema de la carga tributaria para las pequeñas y medianas empresas, señalando que el problema más crítico radica en la incertidumbre sobre las indemnizaciones laborales.

«Es un día complicado, hay que esperar a que abran los mercados para saber si va a haber una devaluación», dijo el vicepresidente de la Confederación Económica de Misiones