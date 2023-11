El histórico preparador físico del Diez contó detalles no conocidos del fatídico positivo durante la Copa del Mundo en Norteamérica. La preocupación previa, la importancia de Grondona y más.

El doping positivo de Diego Armando Maradona durante el Mundial de Estados Unidos 1994 es una de esas heridas que siguen abiertas, sobre todo en los argentinos. Ahora, a casi 30 años, Fernando Signorini dio detalles reveladores de aquel fatídico día.

El histórico preparador físico de Pelusa, con quien realizó la recordada preparación para la Copa del Mundo, contó que “a ocho días del comienzo del Mundial, el doctor Ugalde, que era el médico de la Selección, venía siempre y decía junto al representante Marcos Franchi: ‘Tantas pastillas que le das a Diego… yo tengo miedo”, le contó a Dalma en La Hija de Dios. “Entonces le digo: ‘¿Por qué no le decís a Grondona que baje una orden de FIFA para hacer un control antidopaje a todo el equipo?’ Pero le dijo que no. ‘¿Cómo que no? ¡Podemos tener una bomba atómica abajo de la mesa!’ Eso me quedó…”, agregó más tarde.

Cómo vivió Signorini las irregularidades del positivo de Maradona

La Selección Argentina de Alfio Basile tuvo su debut en el Mundial de Estados Unidos 1994 con una contundente goleada por 4-0 sobre Grecia, con una destacada actuación y un golazo de Maradona. Días más tarde, fue triunfo 2-1 sobre Nigeria, pero la imagen más recordada es la de la enfermera Sue Ellen Carpenter yendo a buscar y llevando de la mano a Diego al control, que posteriormente daría positivo.

“Cuando se produce lo que se produce después del partido con Nigeria, yo estoy en mi habitación y a los cinco minutos golpean. Abro y Daniel Cerrini (personal trainer) estaba llorando”, relató Signorini.

“Me dijo que Marcos Franchi le había confirmado que el doping era de Diego. No pasó ni un minuto y escuchamos un grito desgarrador. En la contraprueba Roberto Peidró, uno de los jefes médicos, ve que en los tubitos decían qué sustancia tenía que buscar. ‘Esto viola el protocolo, la contraprueba no tiene valor, Diego está adentro del Mundial’, les dijo”, agregó.

“Vas a buscar una prueba, no podés saber lo que vas a buscar, estaba direccionado. Piedró salió y le dijo a Grondona que Diego estaba adentro. ‘No hables con nadie de esto, ya lo saqué del Mundial’, le respondió”, prosiguió más tarde. “Cuando terminó el Mundial, Grondona fue nombrado vice de la FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas para manejar una bolsa de cientos de millones de dólares sin saber hablar inglés. Diego fue entregado”, concluyó.

Fuente: TyC Sports