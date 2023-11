Lionel Messi y el legado de Diego Armando Maradona: “Todos queríamos ser como él y ninguno llegó”

En una charla con Zidane, Leo habló sobre Diego y su importancia. "mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por lo que les contamos", aseguró. Repasá las palabras del 10 para otro 10.

Al recibir su octavo Balón de Oro, Lionel Messi emocionó a todos a recordar a Maradona en el día de su cumpleaños. Ahora, La Pulga volvió a referirse a Diego en una charla con Zinedine Zidane. Los dos mejores jugadores de la historia del fútbol, con la camiseta de la Selección Argentina, enamoraron al mundo entero con su destreza con la pelota en los pies, la magia de la zurda y el diez en la espalda.

«Para los argentinos el 10 es un número muy especial, porque vos hablás del diez y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Toda la vida, los que crecimos de chiquitos con el fútbol queríamos ser como él. Si bien después ninguno llegó, el deseo siempre era ese, intentar de copiar lo que hacía Maradona», expresó junto a Zizou para Adidas.

«Era el jugador que admirábamos, veíamos, más allá de las edades, porque yo a Diego lo vi poco. Cuando fue a Newell’s, que ya fue en su etapa final, tenía seis o siete años, y no me acuerdo, igual que el Mundial 1994, que era chico y no me acuerdo tanto. Obviamente vi videos y con todo lo que significa para nosotros Diego, es nuestro referente, nuestro ídolo máximo», agregó.

Messi y el legado de Maradona

«Para nosotros Diego es algo muy fuerte, que va a seguir estando por muchísimos años más, no tengo dudas. Va de generación en generación, mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por videos y lo que le contamos», contó Messi sobre Maradona. «Para nosotros es muy importante su figura por todo lo que representó a la Argentina, y lo que fue a nivel mundial», concluyó.

