Ajedrez | Oberá, Puerto Rico y Posadas fueron los ganadores de la final

Cabe destacar que durante el 2023 se han jugado 5 fechas puntuables en San Vicente, L. N. Alem, Garuhapé, Puerto Rico y Montecarlo, en categorías sub 10, sub 12 sub 16 y libres, reuniendo a más de 300 jugadores de diferentes localidades.

Oberá recibió a los máximos exponente del ajedrez misionero en la Gran final de los Prix 2023, el sábado 11 de noviembre. Además, ya se diagramó el calendario 2024 con San Vicente, Oberá, Garuhapé, Campo Grande, Montecarlo y Puerto Rico como sedes.

En la categoría Sub 10 el título fue para Elle Dalmau (Oberá), Sub 12 Félix Luca Jost (Puerto Rico), Sub 16 Brian Tomas Vogt (Puerto Rico) y Libres Ángel Damián Yossen (Posadas).

Con la organización del Club Ajedrez Oberá se realizó la gran Final de los Prix provincial 2023 en la Casa Típica Francesa del Parque de las Naciones.

Todos los finalistas estuvieron presentes, jugaron muy buenas partidas, y fueron muy peleadas en cada categoría. Desde el Club Obereño, agradecen a los padres del Club Ajedrez Oberá que trabajaron en la organización, al Gobierno de la Ciudad de Oberá por el apoyo y a la Yerbatera que asumió el compromiso de apoyar el deporte ciencia. Además, el IPLyC desde el programa “Juego Responsable” otorgó a los ganadores un viaje a un torneo nacional para el año 2024.

Los resultados finales fueron:

Categoría sub10

1- Elle Dalmau, Oberá

2- Alexander José Talavera Possenig, Puerto Rico

3- Emanuel Coradini, Campo Grande

4- Máximo Valentín Barrios, Puerto Rico

5- Santino Espósito, Oberá

6- Mateo Benjamín Avalos, Puerto Rico

7- Benicio Giovanni Checozzi Strieder, Garuhape

8- Mateo Benjamín Almirón, Oberá

9- Mateo Jonás Fit, San Vicente

10- Graciano Dávalos, Montecarlo

11- Tatiana Ailen Meira, Puerto Rico

12- Benjamín Bordón, Puerto Rico

Categoría sub12

1- Félix Luca Jost, Puerto Rico

2- Noemí Micaela Villagra, Garuhape

3- Máximo Báez, Campo Grande

4- Thiago Sthefano Gross, Puerto Rico

5- Chalita Gabriel Quevedo, Oberá

6- Mauricio Brender, Puerto Rico

7- Felipe Agüero Arce, Puerto Rico

8- Braian Stier, Oberá

9- Emiliano De Oliveira Saraiva, Puerto Rico

10- Julieta Balbuena, Oberá

11- Juan José Pros Da Silva, Oberá

12- Augusto Manuel Gallero Simón, Puerto Rico

Categoría sub16

1- Brian Tomas Vogt, Puerto Rico

2- María José Jiménez, Puerto Rico

3- Bruno Nicolás Vogel, Puerto Rico

4- Yonathan Emanuel Bohachenko, Oberá

5- Alexis Nicolás De Oliveira Rodríguez, Puerto Rico

6- Martin Jesús Ferreyra, Oberá

7- Juan G. De Lima Mattos Barreyro, Oberá

8- Francisco Wereszczuk, Oberá

9- Marcelo Ezequiel Servian, Puerto Rico

10- Asaias Asmadt Arfaxad, Oberá

11- Juan Bautista Scherf Awad, Puerto Rico

12- Aaron Ortega, Oberá

Categoría Libre

1- Ángel Damián Yossen, Garupa

2- Wilmer Oses, Oberá

3-Sasha Valentin Rozental, Oberá

4- Kevin Ríos Sawczuk, Oberá

5- Facundo Nahuel Barrios, Puerto Rico

6- Gonzalo Radovitzky Zandegiacomo, Posadas

7- Elías Rodríguez, Posadas

8- Fabricio Benjamín Díaz, Oberá

9- Gerardo Katari Arias, Posadas

10- Micaela Toporet, Campo Grande

11- Omar Horacio Dutra, Oberá

12- Nicolás Orue, San Vicente

Asimismo, el mismo día se realizó una reunión de delegados de ajedrez con el fin de dar un balance 2023 y proyectar el calendario 2024, en donde las jornadas competitivas iniciarán en abril en la ciudad de San Vicente, en el mes de mayo en Oberá, junio en Garuhapé, agosto en Campo Grande, octubre en Montecarlo y la gran final en Puerto Rico.