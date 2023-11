Elecciones 2023 | Tras el debate presidencial, Gobernadores ratificaron su apoyo a Sergio Massa de cara al balotaje

Los gobernadores Omar Perotti, Axel Kicillof, Alberto Weretilneck, Mariano Arcioni y Alicia Kirchner ratificaron este lunes el apoyo al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, luego del debate para el balotaje del domingo próximo.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, ratificó este lunes su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, luego del debate para el balotaje del domingo próximo, y destacó que el postulante oficialista «tiene capacidad, mostró conocimiento y profundidad en el análisis de las políticas, con la posibilidad de poder desplegarlas plenamente».

«Esta es una Argentina con dificultades pero con grandes posibilidades», publicó Perotti en su cuenta personal de la red social X (antes Twitter).

El mandatario santafesino analizó las propuestas que anoche dio a conocer Massa para su agenda económica si llega a ser presidente, y expresó que «para Argentina y para nuestra provincia en particular es de gran relevancia la eliminación de las retenciones a las economías regionales y la incorporación de la lechería en ese listado».

«También, es una muy buena noticia la eliminación de impuestos a las mayores exportaciones del año que viene, que sean realizadas por Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), lleva el trabajo de nuestra gente al mundo», agregó.

En cuanto a seguridad, Perotti sostuvo que «se necesitan coordinar acciones ante la envergadura de la situación de complejidad que nos toca enfrentar».

«Nuestro candidato tiene un compromiso claro con la provincia de Santa Fe y en particular con la ciudad de Rosario. Argentina no puede permitir que la situación que hoy tenemos continúe en su territorio», advirtió.

«Confío en que será el futuro presidente de Argentina, convocando a los mejores hombres y mujeres para liderar un gobierno de unidad nacional», concluyó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se expresó públicamente a favor del candidato a presidente Sergio Massa una vez finalizado el debate en su red social X (ex Twitter).

«Sergio Massa es el candidato que está preparado para transformar la Argentina», tuiteó Kicillof, acompañado del hashtag #massapresidente.

Se suma Weretilneck al apoyo

El senador nacional y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, advirtió este lunes que un eventual triunfo del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje presidencial del próximo domingo causará que la provincia patagónica pierda sus exportaciones a Brasil, país con el cual el postulante libertario anunció que dejará de comercializar.

«Brasil es uno de los principales socios comerciales de Río Negro. Si Milei es electo presidente, desde el 10 de diciembre la provincia perderá sus exportaciones y destruirá a los productores de cebolla, pera y manzanas. Pérdidas de divisas y puestos de trabajo, destrucción de las pymes rionegrinas», afirmó Weretilneck por medio de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Durante el debate que mantuvo anoche con Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Milei dijo que «las relaciones comerciales» deben estar regidas «por privados» y sin una intervención estatal, y ratificó que si, es presidente, Argentina no tendrá vínculo bilateral con China y Brasil, países a los que cataloga de «comunistas».

Ante ese planteo, Massa respondió que llevar a cabo una política de comercio exterior como la que propone Milei le ocasionaría al país la pérdida de dos millones de puestos de trabajo en distintas áreas económicas y de 28.000 millones de dólares anuales en concepto de exportaciones.

En septiembre pasado, Weretilneck había señalado que si bien su partido, Juntos Somos Río Negro, «no tiene pertenencia a ninguno de los espacios nacionales», en un balotaje como el que se realizará el domingo próximo votaría por Massa.

«Si las opciones son Milei y Massa, no tengo ninguna duda: votaré a Massa», sostuvo.

Además, el senador y gobernador electo opinó que la alianza política que conformaron tras las elecciones nacionales del 22 de octubre Milei y Patricia Bullrich, quien fuera candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), representa «un rejunte que no tiene ningún proyecto para la sociedad» y «un salto al precipicio enorme».

Weretilneck fue electo gobernador en las elecciones que se llevaron a cabo en abril último tras conseguir el 42% de los votos, y sucederá en el cargo a la actual mandataria Arabela Carreras, también representante de Juntos Somos Río Negro.

Otro gobernador que se suma a la lista de los dirigentes que apoyaron públicamente a Sergio Massa tras el debate presidencial fue Mariano Arcioni, gobernador de la provincia de Chubut.

«Este 19 el camino es junto a Sergio Massa, consolidando la unidad y el federalismo para construir el modelo de país que anhelamos, con más producción, inversión y oportunidades para cada argentino y argentina», dijo Arcioni en X (ex Twitter).

Completa el apoyo de los gobernadores a Sergio Massa el mensaje de Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, quién expresó en su cuenta de X (ex Twitter) luego de finalizado el debate:

«Necesitamos un Presidente con temple, capacidad de diálogo, de negociación, de articular acciones efectivas que nos devuelvan al camino de la movilidad social ascendente. Por eso elegimos a Sergio Massa».

Otro de los que se manifestó fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien aseguró que el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, «no conoce la geografía y la realidad del interior profundo y no tiene un plan para el Norte» del país por su «visión unitaria y absolutamente centralista», por lo que ratificó su apoyo al postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

«Hemos tenido la posibilidad de ver el debate presidencial y hay dos modelos claramente distintos de los que pretenden ser el presidente de nuestro querido país», dijo Sáenz, y agregó: «He tomado una posición clara de defender el interés de los salteños y no me he equivocado».

Sostuvo en alusión a Massa que «el único candidato que nombró a Salta y al Norte, que habló de asimetrías, injusticias y de lo que nos interesa hablar, es el mismo que con gestión y mucho trabajo nos permitió conseguir distintas obras importantes para nuestra provincia».

«Estoy seguro de que Salta es tierra de oportunidades, pero necesitamos de la mano visible del Estado, no de la mano invisible del mercado, invirtiendo en cada una de las obras indispensables para convertirnos en el corazón del norte argentino», expresó.

Sáenz agregó que «por otro lado tenemos a otro candidato que parece que no conoce la geografía y la realidad del interior profundo del país, que espera que la mano invisible del mercado venga a ponerle agua a las comunidades wichis», señaló aludiendo a Milei.

El gobernador habló hoy en un acto en la Casa de Gobierno local, donde rubricó el convenio con la Unión Industrial de Salta por el que se crea el Programa de Promoción de Proyectos Industriales, con el fin de elaborar un plan anual que colabore al desarrollo de las políticas públicas para el sector.

Sáenz aseguró que Milei «nos quiere dejar sin salud pública y sin educación pública, pero por sobre todas las cosas ha manifestado claramente que nos va a eliminar la coparticipación federal», lo que significa «que vamos a depender de recursos provinciales que claramente no son suficientes, porque durante años hemos sufrido las asimetrías de un país centralista».

«Los gobernadores no vamos a permitir que nos limiten la coparticipación, porque detrás de eso no solo hay números, sino gente que vive y que necesita», expresó, e indicó que «vamos a defender todo lo que nos costó conseguir» y que «sacarnos la coparticipación implica que tengamos que dejar en la calle a policías, enfermeros, médicos, maestros».