Video | ¿Por qué Javier Milei quiere ser el próximo presidente de los argentinos?

Así fue el minuto de cierre de cada candidato en el último debate presidencial antes del Balotaje. Sergio Massa y Javier Milei respondieron por qué quieren ser el próximo presidente de los argentinos.

Al explicar los motivos por los que quiere ser presidente, Sergio Massa afirmó que Argentina «tiene que enterrar la grieta e ir a 10 políticas de Estado con diálogo y consensos que le den previsibilidad a largo plazo».

«Entiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos sino como vehículo para no elegir un camino que es odio y daño. Quiero decirles que no sientan que tiraron el voto sino que vamos a construir confianza», dijo Massa en su intervención final.

Por su parte, Javier Milei convocó a la ciudadanía a ir a «votar sin miedo» el próximo domingo y sostuvo que la opción es «el populismo que nos hunde o la República».

«Esta es la elección más importante de los últimos 100 años y especialmente de los 40 años de la nueva democracia», dijo Milei en su alocución final en el debate presidencial, y advirtió que hay que optar entre «inflación o estabilidad», «decadencia o crecimiento» y «populismo que nos hunde o la República».