Con fuertes cruces entre Massa y Milei sobre economía, educación, seguridad y las AFJP, se realizó el último debate presidencial antes del balotaje

El candidato de Unión por la Patria y el de La Libertad Avanza, Javier Milei, cruzaron críticas, plantearon sus propuestas y buscaron captar el voto de los indecisos. Fue el último encuentro público entre los candidatos, antes de las elecciones donde se definirá al próximo presidente de los argentinos.

Sergio Massa y Javier Milei comenzaron el debate con un duro cruce por la economía. Los dos candidatos trataron el primer tópico en discusión con fuertes cuestionamientos entre sí. Hablaron sobre los subsidios, el avance de los precios y la dolarización, entre otras cosas.

Quien empezó el primer eje temático Economía fue Javier Milei, quien cuestionó a la gestión actual: “Tenemos 35% de pobreza y una inflación caminando al 300% con alto riesgo de hiperinflación. Consecuencia del modelo de la casta, basado en donde hay una necesidad, hay un derecho”.

“Le hemos quitado trece ceros a la moneda. La otra alternativa tiene el ajuste y que la política siempre lo hace subiendo impuestos, nunca bajando gasto. Es inviable el sector público. El Estado es el origen del problema, no de la solución”, insistió el libertario.

Sergio Massa interrumpió y le preguntó a Milei si va a eliminar los subsidios, si va a privatizar Vaca Muerta, si va a dolarizar la economía, si va a privatizar ríos y mares, si va a eliminar el Banco Central (BCRA). Ante estas preguntas, Milei apuntó: “No me vas a condicionar si contesto por sí o no. Ustedes estuvieron mintiendo sobre los subsidios, son mentirosos”

“Voy a terminar con el Banco Central porque es lo que genera la inflación. Es la manera que tienen de robarnos a nosotros”, repitió y lanzó: “¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con la inflación?”.

“No te pongas agresivo”, replicó Massa y Milei afirmó: “No soy agresivo, expreso con pasión”.

Después de que Massa lo acusara de contradecir su discurso, el candidato de LLA chicaneó: “Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, el que es acusado es el que dice la verdad. Si fueras pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo”.

Ante esa respuesta, el postulante de UxP dijo: “Javier, hiciste una carrera no como economista sino como standupero de televisión, pero lo que está en juego es quién se va a sentar como presidente. O faltaste a la plataforma que presentantes en la justicia electoral, que sería gravísimo, o te contradecís esta noche”.

Luego de que Milei usara sus seis minutos, Massa aprovechó para atacar a Milei: “La salida de la Argentina es con importaciones, con la reducción de impuestos, incluidas las exportaciones. La salida no es por el recorte a los jubilados ni la vuelta a las AFJP”.

Massa y Milei respondieron por qué quieren ser presidente:

Al explicar los motivos por los que quiere ser presidente, Sergio Massa afirmó que Argentina «tiene que enterrar la grieta e ir a 10 políticas de Estado con diálogo y consensos que le den previsibilidad a largo plazo».

«Entiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos sino como vehículo para no elegir un camino que es odio y daño. Quiero decirles que no sientan que tiraron el voto sino que vamos a construir confianza», dijo Massa en su intervención final.

Por su parte, Javier Milei convocó a la ciudadanía a ir a «votar sin miedo» el próximo domingo y sostuvo que la opción es «el populismo que nos hunde o la República».

«Esta es la elección más importante de los últimos 100 años y especialmente de los 40 años de la nueva democracia», dijo Milei en su alocución final en el debate presidencial, y advirtió que hay que optar entre «inflación o estabilidad», «decadencia o crecimiento» y «populismo que nos hunde o la República».

Fuente: TN, Télam e Infobae