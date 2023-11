El llamativo gesto de las fans de Taylor Swift en el panteón de Evita

Las fanáticas de Taylor Swift iniciaron una curiosa iniciativa que se volvió viral en las redes sociales. Mientras la artista estadounidense deslumbra con sus shows en River, sus admiradoras se acercaron al Cementerio de la Recoleta y tuvieron un peculiar gesto.

A través de Twitter se conoció que las “swifties” colgaron sus características pulseras de la amistad en el panteón de Eva Perón. Las imágenes no tardaron en difundirse y aparecieron todo tipo de comentarios al respecto.

“Las swifties dejándole friendship bracelets a Evita”, expresa uno de los posteos que se volvió viral en las últimas horas. Si bien la iniciativa empezó por parte de un grupo de fanáticas de la cantante, luego se acercaron otras más a colocar este presente en el mausoleo de la familia Duarte.

“Swiftie y peroncho”, dice una de las pulseras de la amistad que colgaron en el panteón. Cabe recordar que este gesto surge por la postura de que los seguidores de la artista estadounidense no votan al candidato presidencial de La Libertad Avanza. “Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”, expresa uno de los comunicados que lanzó el fandom.

“Esto es lo más lindo que vi en mi vida”, “Estas pibas maravillosas entendieron todo”, “Me van a hacer llorar, basta, quiero ser amiga de todas”, “Me muero si van todas a llenarla de pulseritas, hay futuro”, fueron algunas de las opiniones que dejaron en el posteo que se volvió viral.

El ritual de crear este accesorio comenzó por la frase de una de las canciones de Taylor. “Make the friendship bracelets, take the moment and taste it (hacé pulseras de la amistad y disfrutá el momento)”, expresa ella en “You´re on your own, kid” de su álbum Midnights. Por eso, se convirtieron en un objeto infaltable y característico entre los swifties.

La postura de la comunidad swiftie argentina contra Javier Milei

La cuenta, titulada como “Swifties contra La Libertad Avanza” compartió un extenso posteo donde dejó en claro sus inclinaciones políticas.

“Uno de los candidatos, Javier Milei, líder de un partido mal llamado liberal, es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos. ¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”, expresaron.

Luego agregaron: “En el documental de Netflix, Miss Americana, Taylor Swift habla de ‘la necesidad de estar en el lado correcto de la historia’ al dar su posición en las próximas elecciones en los Estados Unidos. Nosotros, como comunidad, tenemos que enfrentar esa misma necesidad”.

En el resto del comunicado también hicieron referencia a “la lucha por los derechos LGBTQ”, “la privatización de la salud y la educación” y “la libre tenencia de armas”. Por último, cerraron con un contundente mensaje: “Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO lo vamos a votar”.

