Misiones | Por demoras en pagos de obras sociales, las farmacias consideran restringir la prestación de servicios a los afiliados

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Misiones alertan sobre la demora en los pagos de las obras sociales y prepagas que amenaza la sustentabilidad de las farmacias locales. Mientras PAMI mantiene cierta regularidad en sus pagos, otras entidades extienden los plazos hasta 90 días, lo cual forza a las farmacias a una posible suspensión de servicios que podría afectar gravemente a los afiliados.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2023/11/11-08-SantaMariadelasMisiones-Vania-Ilchuk-Situacion-Farmaceuticos-medicamentos-prestaciones-7.15.mp3

Santa María de las Misiones – Vania Ilchuk

La demora en los pagos pone en peligro la prestación de servicios esenciales de numerosos pacientes e implica un reto significativo para el acceso de la población a medicamentos y servicios de salud. Vania Ilchuk, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, se refirió a la situación que se vive en la provincia y cómo esta problemática ha ido en aumento a nivel nacional.

Según Ilchuk, el problema de los retrasos en los pagos de las obras sociales es un problema nacional que afecta al sector farmacéutico desde hace tiempo. «Nosotros nos adaptamos al contexto nacional y compartimos los mismos inconvenientes que afectan a los farmacéuticos en todo el país. Nuestro colegio ha tomado la iniciativa de enviar comunicados a las distintas obras sociales y prepagas para informarles sobre la difícil situación en la que se encuentran las farmacias. La problemática incluye cambios en los plazos de pago, limitaciones en la reposición de stock y el constante aumento en el precio de los medicamentos», explicó Ilchuk.

En cuanto a los plazos de pago, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos mencionó que PAMI, a pesar de tener sus propios problemas, ha mantenido pagos en un plazo de 10 a 40 días. Sin embargo, otras obras sociales demoran entre 60 y 90 días en pagar las prestaciones, lo que representa un plazo significativamente más largo. «Esta es una situación crónica que los farmacéuticos solían financiar, pero dadas las circunstancias económicas actuales, muchas farmacias han llegado a su límite y no pueden seguir operando de esta manera», manifestó Ilchuk.

Tal vez te interese leer: Confederación Unificada Bioquímica advirtió que cobrará un extra a beneficiarios de prepagas: ¿Cuál es la situación de Misiones?

La decisión de reducir o suspender la prestación de servicios con obras sociales es una determinación que cada farmacia toma individualmente. Ilchuk destacó que las pequeñas y medianas farmacias son las más afectadas, pero incluso las grandes cadenas de farmacias están sintiendo el impacto de la situación. «La reacción de la suspensión sería a partir de esa reacción, o sea, a partir de la decisión habría una reacción de las obras sociales. Es lo que se espera, porque en realidad no le estamos diciendo que vamos a suspender. Hay farmacias que no te van a atender, hay farmacias que te van a restringir, van a tener como un poco de atención, y hay farmacias que por ahí todas las patologías que sean de alta cobertura no te la van a atender”, aseguró.

De esta manera, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos enfatizó que la suspensión de servicios no es la intención principal, pero es una posibilidad si no se logra una respuesta adecuada por parte de las obras sociales. «Los más afectados serán los afiliados, a quienes siempre queremos brindar un buen servicio, es lo que a nosotros nos recontra duele, el afiliado, porque siempre somos los que ponemos la cara frente al afiliado, y el afiliado obviamente se enoja porque él paga las obras sociales y quiere un buen servicio», sostuvo Ilchuk.

Por último, señaló que la situación de PAMI, a pesar de sus propios desafíos, no está relacionada directamente con los retrasos en los pagos. «El problema con PAMI radica en la falta de cierre de convenios con las farmacias. Ese es un tema más de índole institucional y no está vinculado a los plazos de pago», explicó Ilchuk.

Misiones | Por demoras en pagos de obras sociales, las farmacias consideran restringir la prestación de servicios a los afiliados