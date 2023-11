“Se escuchaba un grito ahogado, como que alguien le estaba tapando la boca”, declaró una testigo en el juicio por el femicidio de Antonella Bernhardt

Este martes, con la declaración de seis testigos, se reanudó el debate oral y público para esclarecer el crimen de Rocío Antonella Bernhardt (27) en abril del 2019. Cristian Vargas llegó imputado por femicidio y podría ser condenado a prisión perpetua.

Pasadas las 9.15 horas, el Tribunal presidido por Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Ángel Dejesus Cardozo, dio por comenzada la segunda audiencia del debate desarrollado en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justicia.

Entre los más relevantes, dos médicos, una vecina y una trabajadora de la limpieza del edificio donde vivía la víctima, sobre Comandante Miño en el barrio El Brete de Posadas, ampliaron y volvieron a declarar lo ya expuesto tanto en sede policial como ante el Juez de Instrucción Tres, a cargo de la pesquisa.

En primer lugar, con un testimonio que dejó alguna que otra duda, la médica de sanidad policial, Rosana Berti, mencionó las lesiones que había recibido la víctima y por las cuales se produjo su deceso.

La herida mortal era una lesión contusa penetrante de cuatro centímetros aproximadamente en el cuello. A la llegada de la oficial de policía, la víctima ya no tenía signos vitales. A pesar de haber expedido el certificado, no recordaba haber tenido contacto con el acusado luego de su detención.

En segundo término, Mariana Itati Maidana, trabajadora de casa particular, recordó que fue ella quien grabó el video en el que se lo ve a Vargas saliendo del departamento de Antonella, aquel fatídico mediodía.

“Estaba entrando a mi hora de trabajo, cuando llegó el nieto de mi patrona, le pedí que le avise que los inquilinos estaban llamando porque algo estaba pasando. Subimos y la señora (Viviana) le pide al señor (Vargas) que le abra la puerta para hablar con Antonella. Él le hablaba como si la chica estuviese viva, mientras yo le filmaba”.

Contó que cuando dialogaban con el acusado, Vargas supuestamente le hablaba a Antonella, se cree ya muerta, estaba en la ventana del departamento. “Le hablaba y le decía que salga porque querían hablar con ella. Se iba hasta la pieza y hacía lo mismo. El venía y decía que ella le respondía que no iba a salir, que no podía porque estaba desnuda”.

La dueña del departamento le pidió a Vargas que salga del lugar porque quería entrar a hablar con Antonella. “Él salió con la llave y le dijo por la ventana a Antonella que iba a volver, estaba tranquilo”.

Mencionó que la propietaria le quitó la llave a Vargas e inmediatamente ingresaron al departamento, encontrándose con una escena propia de una película de terror. Antonella estaba tirada y ensangrentada. Recordó que solo la pieza estaba desordenada. “Nosotras empezamos a gritar y quedamos en shock”.

Ivana Janet Gómez fue la siguiente testigo en sentarse frente al Tribunal Penal. La mujer era vecina de la víctima. Tenían sus departamentos divididos por una pared por la que traspasaba toda clase de ruido y/o conversación.

“Ese día era jueves, entre las 13 y 13.15 horas, estaba en mi departamento practicando porque tenía un examen de cocina el sábado, estaba con Celeste. En un momento escuchamos algunos ruidos extraños del departamento de Antonella. En mi habitación, separada por una pared con la de ella, nos quedamos unos segundos escuchando y nos dimos cuenta de que algo había pasado. Fuimos hasta su puerta, golpeamos, pero nadie atendía. Le vimos al nieto de la dueña del edificio y le pedimos que le busque a su abuela. Ella llegó, abrió la ventana y lo vio al individuo”.

Mencionó que no sé escuchaban gritos, sino objetos que se caían y un golpe seco en la pared. “Después se le escuchaba a Antonella como que quería gritar pero alguien le estaba tapando la boca, era un grito ahogado”, afirmó.

Continuó, “Después de unos minutos, escuché el grito de la señora Viviana que la había encontrado a Antonella. Salgo a ver qué había pasado y me encuentro con Celeste, me pide que llame al 911 y le digo que tenía a mi vecina tirada en un charco de sangre y que podría ser un posible homicidio. Me preguntaron si el sospechoso estaba y le dije que sí, porque no sabía que se había ido”.

Recordó que ingresó al departamento de Antonella y la vio tirada en un charco de sangre, entre la cama y la pared que separa a su habitación, con el torso desnudo.

“Con Antonella éramos solamente vecinas, ella fue la primer inquilina de esos departamentos. Me la cruce una semana antes en la plaza pero la relación era de vecinas nada más, nos cruzábamos y nos saludábamos”.

El debate continuará mañana a partir de las 9 horas. Se espera la declaración de más testigos.