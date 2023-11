Sergio Massa: “Si hay algo que hace grande a la Argentina es la igualdad de oportunidades”

Así lo afirmó el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, en un encuentro con vecinos en San Fernando.

En un país donde quieren privatizar la salud, nosotros lo que le decimos es que queremos que la salud sea gratuita para que puedan vivir y ser atendidos, el que puede pagar una prepaga, pero también el que no puede pagar y confía en el sistema de salud pública.

En un momento en el que la Argentina discute hasta la venta de órganos nosotros, que en cada votación tenemos la oportunidad de elegir con nuestro documento ser donantes de órganos, que tenemos una enorme comunidad en la Argentina donante de órganos que es símbolo de la solidaridad de la Argentina escuchar hablar de que un papá o una mamá puede vender a su hijo o un órgano es una locura.

El 19 se definen cosas muy importantes se define si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones pagas o no si los trabajadores tienen derecho a la indemnización o no si los trabajadores tienen convenio colectivo de trabajo o no, nosotros defendemos el trabajo con derechos, no queremos esclavos en la Argentina, queremos trabajadores bien pagos.

Hace poquitos días me encontré con algunos de los 20.000 jubilados que quedan en la Argentina jubilados de las AFJP cobran entre 5.000 y 20.000 pesos eso es lo que representa el sistema de AFJP en la Argentina. Tomamos la decisión de incorporarles un complemento del sistema jubilatorio para igualarlo con nuestros jubilados, porque no solo no queremos que vuelvan las AFJP en la Argentina.

Ese refuerzo de 50.000 pesos por mes que ponemos con fondos de tesoro que es con el esfuerzo de todos los argentinos es porque creemos que tienen que vivir dignamente, y además creemos que todavía cobran poco y tienen que cobrar más los jubilados y las jubiladas de la Argentina.

Nosotros queremos y mejores jubilaciones, más medicamentos más protección para nuestros jubilados y jubiladas que son los que trabajaron toda la vida en el sistema jubilatorio de nuestra patria.

Si hay algo que hace grande a la Argentina es la igualdad de oportunidades, es que el hijo de un laburante o de un desocupado pueda soñar con ser ingeniero, abogado o presidente.

Les quiero decir algo muy importante: quieren privatizar trenes, quieren privatizar el agua y las cloacas, quieren privatizar el asfaltado de las calles. Pero además, peor aún, quieren entregar nuestras Malvinas. La sangre de nuestros veteranos y nuestros caídos no se negocia, las Malvinas fueron, son y serán en argentinas.

Quiero terminar hablándole sobre todo a las mamás más jóvenes, a las abuelas, a las mujeres que hoy son el motor que cambia las ideas de nuestra sociedad especialmente porque estamos enfrentando un fenómeno raro que tiene que ver con la violencia tiene que ver con el autoritarismo, tiene que ver con el cercenamiento de derechos, tiene que ver además con tocar frente a las crisis que nos tocó vivir.

Lo quiero simplificar en una frase que las mueva en estos 10 días a defender esta bandera, esta bandera que es la que nos une a todos, que es la que nunca tenemos que dejar de mirar, quieren transformarnos en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con un arma en la mochila.

Yo quiero que vivamos en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una computadora en la mochila pensando en crecer, pensando en estudiar pensando en trabajar, por eso hablen con sus hijos hablen con sus nietos, díganles que un país no se construye vendiendo los órganos, sino con corazón. La Argentina que viene se construye con el corazón.

Queremos ser patria, queremos ser nación queremos, nuestra moneda, nuestra Malvinas, nuestro himno y queremos nuestra bandera. Viva la patria.

