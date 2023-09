Grave denuncia en El Soberbio | Fue al Hospital con su hijo enfermo y tardaron en atenderlo porque el doctor “se estaba bañando”

Un ciudadano identificado como Sergio (32) con domicilio en el Pasaje El Grapia presentó una denuncia por presunta negligencia médica ocurrida en el Hospital de El Soberbio durante la noche del 21 de septiembre.

Según la declaración de Andrés, junto a su esposa Liliana, llevaron a su hijo menor, al centro de salud alrededor de las 20:10 horas del día en cuestión debido a que el niño venía experimentando dolores estomacales durante varios días.



Al llegar al hospital, fueron atendidos por la enfermera Mabel F. quien les indicó que debían esperar ya que el médico de guardia, se encontraba en la ducha. Sin embargo, según el testimonio de Andrés, tras casi una hora de espera, volvió a preguntar por el médico, momento en el cual la enfermera respondió de manera poco amigable.

“Esperen, si tu hijo no se murió hasta ahora, no se muere más”, habría dicho la enfermera en tono elevado, sugiriendo que el niño no estaba en una situación crítica y que podrían buscar atención médica en otro lugar.

Este comentario enfureció al denunciante, quien decidió retirarse del hospital sin que su hijo recibiera la atención médica que necesitaba en ese momento.

La denuncia ha sido presentada ante el Juzgado de Instrucción Número 3, Secretaría 1 de San Vicente, donde se espera que se lleve a cabo una investigación para determinar si hubo negligencia médica en este caso.