La Plata | Manejaba alcoholizado, se incrustó con la camioneta en una casa y escapó

Ocurrió durante la noche del jueves en la localidad de Altos de San Lorenzo. “Me quedé impresionado cuando vi la camioneta adentro de mi casa”, dijo el dueño de la propiedad. El conductor escapó y es buscado por la policía.

En un hecho insólito registrado durante la noche del jueves, un conductor perdió el control de una Toyota Hilux 4×4, impactó violentamente contra la fachada de una vivienda en la localidad platense de Altos de San Lorenzo y terminó metido adentro de la propiedad. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas ni heridos en el incidente.

Fuentes policiales informaron que el individuo que manejaba el vehículo abandonó la escena tras el accidente, lo que desencadenó una búsqueda, que todavía se mantiene, por parte de las autoridades locales.

El choque tuvo lugar durante la noche en la intersección de las calles 19 y 88, cuando, según el testimonio del propietario de la vivienda, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo y chocó contra la fachada, para luego huir del lugar. Se sospecha que el conductor podría haber estado bajo la influencia del alcohol, según lo observado por el testigo.

“Estaban mis nietas jugando sobre la mesa del living, y mis hijas y nueras tomaban mate. Escuché un estruendo que fue muy fuerte y hasta salieron los gatos disparando. Me quedé impresionado cuando vi la camioneta adentro de mi casa”, dijo Roberto Molina en diálogo con el sitio El Día.

Luego contó que eran dos las personas que estaban en la camioneta: “Bajaron alcoholizados y cuando voy a ver, el vino estaba tirado en el piso”. Y agregó: «Cuando volví estaban hablando con mi hija, llamé al 911 y como no venía la policía los vecinos salieron. Estaban muy alcoholizados. La verdad que no me di cuenta cuando salieron corriendo, fue antes de que venga la policía”.

“Me destrozó todo, la casa ya no me sirve. Puse unas chapas y muebles, pero así no puedo vivir. Se tienen que hacer cargo los que la rompieron”, finalizó.

Las autoridades pudieron averiguar que el responsable del accidente es un hombre de 54 años, quien ahora está siendo buscado para enfrentar posibles cargos relacionados con el incidente. Hasta el momento, se le imputa el delito de Daños.

El personal de la comisaría Octava se presentó en el lugar del suceso, y la investigación está siendo gestionada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15 de La Plata.

