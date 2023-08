El Sistema de Alerta Temprana indica que tendremos un lunes con tiempo bueno y frío por la mañana, templado por la tarde en Misiones. La máxima de hoy será de 24°. El martes estará más nublado, pero sin lluvias y con temperaturas mínimas un poco más altas. Miércoles a pleno sol y con un nuevo aumento de la temperatura.

Tiempo bueno y mayormente despejado. Amanece nuevamente frío, con posibilidad de algunas heladas débiles en departamentos Guaraní, Veinticinco de Mayo y este del Oberá; no obstante, en el transcurso de la jornada ascenderían un poco más las temperaturas, sostenidas por la incursión de vientos del noreste. Aunque se espera ligera nubosidad por la tarde hacia el centro y norte de la provincia, continúa actuante un sistema de alta presión que mantiene las condiciones de estabilidad atmosférica.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de precipitación: 0/5 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: predominantes del sur y noreste. Velocidades entre 2 y 13 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24 °C para Posadas; la mínima sería de 4 °C en San Vicente con 2 °C de sensación térmica.

Martes 29 de agosto

Aumenta la cobertura nubosa sobre Misiones, no obstante, no se esperan precipitaciones para la jornada. Predominan los vientos del noreste que fomentan temperaturas no tan bajas al amanecer y más elevadas por la tarde.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de precipitación: 0/5%. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: predominantes del noreste. Velocidades entre 2 y 14 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 25 °C para Posadas; la mínima sería de 10 °C en Bernardo de Irigoyen con 9 °C de sensación térmica.

Miércoles 30 de agosto

Pleno sol y nuevo aumento de temperatura. Vuelve a despejarse el cielo sobre la provincia, los vientos continúan soplando del cuadrante norte y se espera un ambiente templado a la mañana y cálido por la tarde.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidades de precipitación: 0/5%. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.

Vientos: predominantes del noreste y norte. Velocidades entre 2 y 8 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 10 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 27 °C para Posadas; la mínima sería de 11 °C en San Pedro.