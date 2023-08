PASO 2023 | Cacho Bárbaro cuestionó a los dirigentes K que tienen cargos Nacionales en Misiones y no están al servicio de la gente

“Hay que respetar el voto de los que eligieron a Milei y hacerse cargo del mensaje que representa para toda la clase política, oficialismo y oposición” señaló el ahora candidato a diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro, que sigue en carrera hacia octubre con el Partido Agrario y Social.

“Hay que respetar el voto de los que eligieron a Milei y hacerse cargo del mensaje que representa para toda la clase política, oficialismo y oposición” señaló el ahora candidato a diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro, que sigue en carrera hacia octubre con el Partido Agrario y Social.

El Pays no llevó candidato a presidente y ayer logró pasar a la siguiente instancia con su “boleta corta” encabezada por Bárbaro y Sebastián Tiozzo como candidatos a diputado nacional y senador, respectivamente.

Según el recuento provisional, solo tres espacios superaron en Misiones el piso del 1.5% de los votos válidamente emitidos (afirmativos y en blanco) y podrán participar de las elecciones generales. Con estos resultados, competirán la Renovación con Carlos Arce y Daniel Vancsik; Juntos por el Cambio con Martín Goerling Lara y Ramón Bianchetti, y el Partido Agrario y Social.

Bárbaro no se mostró sorprendido por el apoyo popular a la fórmula presidencial que encabeza el libertario Javier Milei, ya que en las últimas semanas notó el crecimiento de esa oferta electoral, especialmente en la zona del Alto Uruguay.

“El voto a Milei debe ser respetado. Es un mensaje fuerte para los políticos de todos los espacios y si no interpretamos el resultado, no tenemos ninguna chance. El votante está harto de las malas prácticas, de las internas, de los arreglos, los privilegios, los políticos de escritorio que no se ponen al lado de los que sufren. Al pueblo no le asustó lo que propone Milei y su modelo de ultraderecha, le importó más castigarnos. Es nuestra obligación hacernos cargo de ese mensaje para lograr convencer en octubre” señaló el candidato.

Bárbaro también cuestionó con dureza a “los políticos que tienen cargos nacionales en Misiones y no están al servicio de la gente, no dan sus teléfonos, no hablan con el pueblo, se esconden y no defienden con acción política un modelo nacional y popular que nosotros sostenemos”.

“Es hora de que todos los que tienen responsabilidad política respondan realmente a la gente que necesita cercanía, políticos al servicio del pueblo, que se metan a las casas a escuchar, que solucionen problemas y que respeten a los militantes del espacio nacional y popular. Desde el Pays estamos tranquilos porque nuestra práctica política es totalmente distinta y por eso seguimos en carrera”, señaló.

Finalmente, agradeció a los candidatos que lo acompañan en la lista, a militantes y simpatizantes del Partido Agrario y Social que volvieron a confiar en este espacio provincial y que logró excelentes resultados en localidades del Alto Uruguay, ya que se impuso en Colonia Aurora y resultó el segundo más votado en varios municipios.

